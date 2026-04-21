München (ots) -- Interaktives Erlebnis für die Fans der Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht"- Abstimmung über den Namen des Babys von Sara und Mike läuft bis 26. AprilDas beliebte "Berlin - Tag & Nacht"-Paar Sara (Nandia Siada) und Mike (Filip Nikolic) erwartet Nachwuchs. Während die Vorfreude in der gesamten WG groß ist, sorgt eine wichtige Frage für Diskussionen: Wie soll das Baby heißen? Diese Story wird nun zum interaktiven Erlebnis für die Fans. Da sich Mike und Sara nicht auf den Namen einigen können, ist die Community gefragt.Ankündigungen auf den offiziellen BTN-Accounts bei Instagram, Facebook und YouTube rufen zur großen Abstimmungsaktion auf, bei der die Zuschauerinnen und Zuschauer aktiv mitentscheiden können. Die Fans können auf der RTLZWEI-Webseite (https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/seite/berlin-tag-nacht-wie-soll-das-baby-von-sara-mike-heissen) abstimmen. Zur Auswahl stehen jeweils drei Mädchen- und drei Jungennamen. Bis zum Sonntag, 26. April, haben die Fans die Möglichkeit für ihren Favoriten zu voten und so direkten Einfluss auf die Story zu nehmen. Welchen Namen das Baby erhält, wird in den nächsten Wochen bei "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen sein.Seit jeher macht das crossmediale Erzählkonzept im TV und auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen "Berlin - Tag & Nacht" für die Zuschauer und Zuschauerinnen direkt erlebbar. Die aktuelle Abstimmung unterstreicht die starke Verbindung zur Community und ist ein Beispiel dafür, wie fiktionale Inhalte plattformübergreifend verlängert werden. Welcher Name passt am besten zum Nachwuchs von Sara und Mike? Das entscheiden jetzt die Fans!"Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von filmpool entertainment produziert.Über "Berlin - Tag & Nacht":Diese WG hat es in sich: Eifersucht, Liebe, Freud und Leid sind hier an der Tagesordnung! Irgendwas ist immer los, denn sie alle sind auf der Suche: Außergewöhnliche Menschen, viele Träume und die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten - das ist "Berlin - Tag & Nacht"!Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6259554