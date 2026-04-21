Vancouver, British Columbia, 21. April 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder "das Unternehmen") freut sich, die ersten Bohrergebnisse seiner Bohrkampagne 2025 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada, bekannt zu geben. Das Unternehmen hat auf Hecla-Kilmer 20 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 8.000 Metern absolviert und ca. 1.980 Meter historischer Bohrkerne, die aus Bohrungen von VR Resources Ltd. stammen, neu protokolliert und neu analysiert, wobei diese Ergebnisse voraussichtlich in die erste Ressourcenschätzung ("MRE") des Unternehmens im Jahr 2026 einfließen werden.

Neotech meldet die Analyseergebnisse aus der Southern Pike Zone. Laut Planung sollten diese Arbeiten sowohl die Kontinuität der mineralisierten Zonen überprüfen als auch die Zone südlich des im Rahmen der Bohrkampagne 2024 niedergebrachten Bohrlochs HK24-034 weiter ausdehnen. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse veröffentlichen, sobald zusätzliche Analysedaten vorliegen sowie zusammengestellt und ausgewertet wurden. Es wird erwartet, dass weitere Updates ein vollständigeres Bild vom Ausmaß und der Kontinuität der Mineralisierung im Rahmen der Bohrkampagne 2025 liefern werden.

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m) TREO* (%) Ga2O3 (g/t) Ta2O5 (g/t) Nb2O5 (%) HK24-034 44 208 164 0,7 35,6 21 - HK25-048 95,5 310,4 214,9 0,67 21,1 21,9 0,1 HK25-040 63,17 153,3 90,13 0,47 20,7 25,9 0,11 HK25-051 182 313 131 0,51 23,8 - - HK25-037 36,8 129 92,2 0,44 22,2 15,6 -

Tabelle 1 mit den Bohrergebnissen aus der South Pike Zone.

Karte 1 mit den Bohrplattformen in der Pike Zone auf dem Projekt Hecla-Kilmer.

"Wir freuen uns, weiterhin lange, breite Zonen mit einer durchgehenden Mineralisierung ab der Oberfläche und in geringen Tiefen auf dem Projekt Hecla-Kilmer zu definieren, wodurch wir erheblichen Wert schaffen und die Größe dieses einzigartigen Systems weiter hervorheben", sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals. "Die beständigen Galliumgehalte in diesen Abschnitten sind besonders wichtig, da Gallium eine wachsende Rolle in Halbleiter-Lieferketten und Technologien für die Energiewende spielt. Wir sind stolz darauf, eine einzigartige Lagerstätte für kritische Mineralien freizulegen, die das Potenzial hat, zur Rückverlagerung und zur Sicherung der wesentlichen Bausteine beizutragen, die für die heutigen fortschrittlichen und sauberen Energietechnologien benötigt werden."

Bohrloch-Nr. Easting Northing Neigung Azimut Gesamttiefe (m) HK25-037 437555 5575218 -60 60 327 HK25-040 437554 5575104 -45 120 406 HK25-048 437412 5575343 -50 90 348 HK25-051 437680 5575190 -50 255 420 HK24-034 437553 5575215 -50 120 387

Tabelle 2 mit Lage, Orientierung und Endtiefe der Bohrungen.

Methodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QA/QC")

Die Bohrungen wurden mit NQ- oder NTW-Bohrkerndurchmessern mit verschiedenen Neigungswinkeln niedergebracht und die angegebenen Analyseabschnitte entsprechen den Bohrkernlängen. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Das aus den Diamantbohrlöchern gewonnene Material wurde in Abständen von je zwei Metern beprobt, wobei der Kern in zwei Hälften geteilt wurde, woraus sich eine durchschnittliche Probengröße von 2-4 kg ergab. Eine Hälfte des Kerns wird an das Analyselabor geschickt, während die andere gemäß den Industriestandards und den Bestimmungen der Provinz Ontario gelagert wird. Der ursprüngliche Kern wurde von Neotech-Mitarbeitern vor Ort protokolliert, fotografiert und beprobt.

Die verpackten und katalogisierten Proben wurden an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs") in Timmins (Ontario) zur Erstaufbereitung und endgültigen Analyse geliefert. Actlabs, ein unabhängiges geoanalytisches Labor, das nach den Normen ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiert ist, zeichnete für die gesamte Probenaufbereitung und -analyse, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, verantwortlich. Zusätzlich zu den internen QA/QC-Protokollen von Actlabs fügte Neotech Metals jeder zur Analyse eingereichten Charge seine eigenen Kontrollproben bei.

Qualitätskontrollproben, einschließlich Leer-, Doppel- und Standardproben (zertifizierte Referenzmaterialien/CRM), wurden in festgelegten Abständen in die Probenchargen gegeben. Bei allen Analysemethoden belief sich die Mindestanzahl an QA/QC-Proben auf zwei CRM-Standardproben pro Loch sowie eine Doppel- und/oder eine Leerprobe alle 10 entnommenen Proben. Daraus ergab sich eine Rate von 10 % QA/QC-Proben für den gesamten Datensatz pro Bohrloch. Die Verfahren wurden während der Probenahme, -aufbereitung und -analyse implementiert, um die Robustheit und Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Die QA/QC-Daten wurden außerdem von einer unabhängigen dritten Partei geprüft, um die Gültigkeit der Datensätze sicherzustellen.

Alle hier gemeldeten Analyseergebnisse haben die interne QA/QC-Prüfung und Zusammenstellung bestanden. Alle Analyseergebnisse der Bohrkernproben wurden von Actlabs, einem zertifizierten Labor, bereitgestellt. Actlabs ermittelte die Konzentration der Seltenerdmetalle (REE) anhand einer Analysemethode, bei der vor der zweiten Stufe der Natriumperoxid-Schmelze und der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICPMS) ein Lithiumborat-Schmelzverfahren eingesetzt wurde. Der Gehalt der Oxide der wichtigsten Elemente wurde anhand des Lithiumborat-Analyseverfahrens und der optischen induktiv gekoppelten Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) analysiert.

Das QA/QC-Programm wurde in Übereinstimmung mit den Exploration Best Practice Guidelines des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) entwickelt. Die implementierten Verfahren gelten als angemessen, genau und zuverlässig für diese Art der Mineralisierung und gewährleisten die Integrität und Qualität der Analysedaten.

IM NAMEN DES BOARD

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., FIMMM und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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