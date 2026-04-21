EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 21.4.2026
Überblick
1. Emittent: STRABAG SE
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 17.4.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:
Von den im Feld 7A angeführten 63.351.614 Stück Aktien (rund 53,59%), die die in Feld 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 57.000.002 Stück (rund 48,21%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 6.351.612 Stück Aktien (rund 5,37%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.
Mit 17.04.2026 hat die UNIQA Österreich Versicherungen AG 2.364.440 Stück Aktien übertragen, die nicht syndiziert sind.
Durch die Übertragung (§ 130 BörseG 2018) dieser 2.364.440 Stück Aktien hat
(a) UNIQA Insurance Group AG den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält
(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.188.641 Stimmrechte / rund 49,22% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;
sowie
(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 86.688.642 Stimmrechte / rund 73,33% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;
und
(b) UNIQA Österreich Versicherungen AG den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält
(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.183.126 Stimmrechte / rund 49,22% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;
sowie
(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 86.683.127 Stimmrechte / rund 73,32% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%.
Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,11% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.
Wien am 21.4.2026
21.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2311914 21.04.2026 CET/CEST
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