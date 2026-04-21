EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE

STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.04.2026 / 11:06 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Wien, 21.4.2026



Überblick



1. Emittent: STRABAG SE

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018) Vorname Name/Nachname Sitz Staat BLR-Baubeteiligungs GmbH. Wien Österreich RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. Wien Österreich Hans Peter Haselsteiner Haselsteiner Familien-Privatstiftung Spittal/Drau Österreich UNIQA Insurance Group AG Wien Österreich UNIQA Österreich Versicherungen AG Wien Österreich UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 17.4.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

53,59 %

24,11 %

77,69 %

118 221 982 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

55,59 %

24,11 %

79,69 %





Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Namensaktien 2 0,00 % AT000000STR1 63 351 612 53,59 % Subsumme A 63 351 614 53,59 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,11 % Subsumme B.1 28 500 001 24,11 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Has Peter Haselsteiner 0,06 % 0,06 % 2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 26,87 % 26,87 % 3 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 5,89 % 5,89 % 4 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 3 7,70 % 7,70 % 5 UNIQA Insurance Group AG 0,02 % 0,02 % 6 UNIQA Österreich Versicherungen AG 5 11,59 % 11,59 % 7 UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. 6 1,45 % 1,45 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

Von den im Feld 7A angeführten 63.351.614 Stück Aktien (rund 53,59%), die die in Feld 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 57.000.002 Stück (rund 48,21%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 6.351.612 Stück Aktien (rund 5,37%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.



Mit 17.04.2026 hat die UNIQA Österreich Versicherungen AG 2.364.440 Stück Aktien übertragen, die nicht syndiziert sind.



Durch die Übertragung (§ 130 BörseG 2018) dieser 2.364.440 Stück Aktien hat



(a) UNIQA Insurance Group AG den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält



(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.188.641 Stimmrechte / rund 49,22% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;



sowie



(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 86.688.642 Stimmrechte / rund 73,33% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;



und



(b) UNIQA Österreich Versicherungen AG den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält



(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.183.126 Stimmrechte / rund 49,22% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;



sowie



(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 86.683.127 Stimmrechte / rund 73,32% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%.



Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,11% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.



Wien am 21.4.2026





21.04.2026 CET/CEST

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