Silbermarkt 2026: Asien zahlt Rekord-Aufschläge - droht jetzt der nächste Preisschub?

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Silberpreise in China explodieren und lösen sich vom Westen. Exportbeschränkungen und starke Nachfrage verändern den globalen Markt grundlegend.

Eine der auffälligsten Entwicklungen des laufenden Jahres ist am Silbermarkt die zunehmende Divergenz zwischen den asiatischen und den westlichen Silberpreisen. Großhandelspreise für große Silberbarren, die von Banken in Hongkong gehandelt werden, lagen mit einem Aufschlag von bis zu acht US-Dollar pro Unze über dem Londoner Referenzpreis - obwohl Hongkonger Silber historisch normalerweise mit einem Abschlag gegenüber London gehandelt wird.

Noch deutlicher ist die Differenz zu den Preisen in Shanghai. Der physische Silberpreis an der Shanghai Gold Exchange hat sich mit Aufschlägen von rund zwölf bis 13 Prozent über den LBMA-Spotkurs und COMEX-Terminpreisen massiv von den westlichen Referenzpreisen abgekoppelt. Ende Januar 2026 lag die chinesische Referenznotierung für Silber sogar um fast 17 US-Dollar pro Unze über dem Londoner Preis.

Der Hintergrund dieser Entwicklung ist eine Kombination aus starker chinesischer Nachfrage und eingeschränkten Exportmöglichkeiten. China importierte allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 rund 790 Tonnen Silber, davon 470 Tonnen im Februar. Gleichzeitig hat die chinesische Regierung den Silberexport auf nur noch 44 staatlich genehmigte Unternehmen beschränkt, was den globalen Arbitragemechanismus zwischen den Märkten einschränkt.

Goldman Sachs warnte vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung in einer Forschungsnotiz, dass Chinas neues Exportlizenzsystem den globalen Silbermarkt von einem zusammengeschlossenen System in isolierte regionale Bestände, die nicht miteinander zu einem Ausgleich kommen können, verwandeln könnte.

Preisgeschehen und hohe Marktvolatilität 2026

Das Preisgeschehen im Jahr 2026 war von außerordentlicher Volatilität geprägt. Der Silberpreis erreichte Ende Januar in der Spitze fast 120 US-Dollar je Unze, bevor das weiße Metall im Februar und März in eine Korrektur überging. Ob diese bereits vollständig abgeschlossen ist oder der Silberpreis noch einmal zu einem finalen Kursrutsch ansetzt, müssen die nächsten Wochen zeigen.

Bemerkenswert ist, dass die physische Liquidität im Londoner Silbermarkt weiterhin angespannt bleibt. Geopolitische Spannungen, die US-Handelspolitik und Unsicherheiten über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve sind laut Silver Institute aktuell die zentralen unterstützenden Faktoren für den Silberpreis.

Gegenläufige Entwicklungen: Risiken für die Silbernachfrage

Ein vollständiges Bild auf die aktuelle Lage am Silbermarkt erfordert aber auch den Blick auf die Gegenargumente. Der Photovoltaiksektor, bislang einer der wichtigsten Treiber der industriellen Silbernachfrage, reduziert den Silberanteil je Solarmodul systematisch. Longi Green Energy, einer der größten Solarpanelhersteller der Welt, hat die Massenproduktion kupferbasierter Solarzellen ab dem zweiten Quartal 2026 angekündigt. Sollten andere Hersteller diesem Beispiel folgen, wird an dieser Stelle eine potenzielle Substitutionsbedrohung für Silber in der Solarlieferkette sichtbar.

Auch in der Batterietechnologie gibt es Alternativen: Das Gemeinschaftsprojekt von Stellantis und dem US-Startup Factorial hat eine halbfeste Batteriezelle validiert, die ohne Silber auskommt. Diese Entwicklungen dämpfen die Aussicht auf eine rein silberbasierte Dominanz in der Elektromobilität.

Silber ist und bleibt ein spannendes Investment

Abschließend lässt sich damit sagen, dass der Silbermarkt sich in einer strukturell angespannten Phase befindet, die durch sechs aufeinanderfolgende Angebotsdefizite, wachsende institutionelle und staatliche Nachfrage sowie eine zunehmende geographische Fragmentierung der Preisbildung gekennzeichnet ist.

Die mögliche Massenproduktion von Festkörperbatterien mit hohem Silberbedarf ab 2027 könnte diese Dynamik weiter verschärfen - bleibt aber vorerst ein Zukunftsszenario mit erheblichen technologischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Anleger und Industrieabnehmer sollten deshalb beide Seiten dieser Gleichung im Blick behalten.

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