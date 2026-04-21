Zur Mitte des Monats konnte die Atos-Aktie, entgegen der vorherrschenden Grundtendenz, eine beeindruckende Umkehr starten. Diese führte zur Beendigung des etablierten Abwärtstrends und versetzt die Aktie nun in eine durchaus interessant wirkende Ausgangssituation. Heute dann die Zahlen, welche eher für Ernüchterung aufgrund von Korrekturen sorgten. Daher: Für eine Rückkehr zur früheren Stärke ist es noch ein weiter Weg, doch die charttechnische Lage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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