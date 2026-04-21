Mit der Aktie von Nkarta hat der No Brainer Club den nächsten hochprofitablen Exit vollzogen. Nach Empfehlung am 17. Juli 2025 ist der Biopharma-Titel um mehr als 80 Prozent gestiegen und hat damit einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wie groß die Diskrepanz zwischen Marktstimmung und fundamentaler Realität manchmal sein kann. Fundamentalanalyse als Ausgangpunkt Der Ausgangspunkt der Analyse war eine Situation, wie sie für die Strategie des No Brainer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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