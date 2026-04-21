Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 21.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.514 Punkten. Der Index lief erneut bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, mit Aufnahme des offiziellen Handels dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Der Index gab bis unter die 26.450 Punkte nach, konnte sich am Abend aber wieder erholen und sukzessive aufwärtslaufen. Im Rahmen des Frühhandels bewegte sich der Nasdaq kaum.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Trend bleibt bullisch: Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart dominiert weiterhin ein Aufwärtstrend, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert.

Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart dominiert weiterhin ein Aufwärtstrend, solange der Nasdaq über der SMA20 notiert. Wichtige Schlüsselmarke bei 26.706 Punkten: Oberhalb dieser Marke sind weitere Kursanstiege bis über 27.000 Punkte möglich, während darunter kurzfristige Rücksetzer drohen.

Oberhalb dieser Marke sind weitere Kursanstiege bis über 27.000 Punkte möglich, während darunter kurzfristige Rücksetzer drohen. Unterstützungen stabilisieren das Bild: Die SMA20 und SMA50 fungieren aktuell als zentrale Unterstützungen - ein Bruch dieser Zonen könnte das Chartbild deutlich eintrüben.

Nasdaq 100 Rückblick: Seitwärtsphase mit später Erholung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.514 Punkten und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Erst am Nachmittag kam Bewegung in den Markt: Zunächst setzte Kaufdruck ein, bevor mit Beginn des offiziellen Handels Schwäche dominierte.

Im Verlauf fiel der Index unter die Marke von 26.450 Punkten, konnte sich jedoch am Abend stabilisieren und wieder nach oben arbeiten. Im Frühhandel zeigt sich der Nasdaq 100 aktuell weitgehend richtungslos.

Wichtige Daten (20.04.):

Tageshoch: 26.703 Punkte

Tagestief: 26.447 Punkte

Tagesschluss: 26.624 Punkte

Handelsspanne: 256 Punkte...

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