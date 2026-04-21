Künstliche Intelligenz in der Geldanlage ist schon länger ein Thema - sei es beim Kunden zur Recherche oder beim Fondsmanager zur Datenauswertung. Doch bei den Produkten des Tech-Unternehmens 3Pace erfolgt die Vermögensverwaltung vollständig via KI. Interview mit Johannes Kappler, Gründer und Geschäftsführer von 3 PaceHerr Kappler, Sie haben 2021 3Pace gegründet. Erläutern Sie bitte kurz, wofür Sie mit Ihrem Unternehmen stehen - und gerne auch, wie bei Ihnen die Kombi KI - Versicherungsmarkt entstanden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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