Rund eine Woche nach der Landung der Artemis-2-Crew zurück auf der Erde teilt Astronaut Reid Wiseman eine besondere Aufnahme mit der Welt. Darauf zu sehen: wie die Erde langsam hinter der Mondoberfläche versinkt. Aufgenommen hat er das kurze Video mit seinem iPhone. Die Astronaut:innen der Artemis-2-Mission haben einmal erfolgreich den Mond umrundet und sind im Anschluss sicher wieder auf der Erde gelandet. Eindrücke von der "Rückseite" des Mondes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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