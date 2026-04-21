Berlin (ots) -Stabile Nachfrage, volle Ausstellungen und planbare Umsätze - lange Zeit war genau das für viele Küchenstudios Realität. Doch sinkende Neubauzahlen, ein steigender Preisdruck und ein verändertes Kundenverhalten bringen das bewährte Modell zunehmend ins Wanken. Während die Anfragen zurückgehen und gleichzeitig unverbindlicher werden, wächst der Druck auf Margen und Auslastung. Warum klassische Werbung heute oft ins Leere läuft und wie sich gezielt Premium-Kunden gewinnen lassen, erfahren Sie hier.Über Jahre hinweg konnten sich Küchenstudios im mittleren und gehobenen Preissegment auf ein funktionierendes System verlassen: Empfehlungen, Laufkundschaft und eine solide Baukonjunktur sorgten für eine kontinuierliche Nachfrage. Marketing spielte dabei häufig nur eine Nebenrolle. Doch dieses Gleichgewicht gerät zunehmend ins Wanken. Sinkende Neubauzahlen, wirtschaftliche Unsicherheiten und eine spürbare Kaufzurückhaltung führen dazu, dass immer weniger Interessenten aktiv den Weg ins Studio finden. Gleichzeitig verändert sich das Verhalten der Kunden grundlegend: Digitale Vergleichsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Angebote schneller gegenübergestellt und stärker preislich bewertet werden. Was daraus entsteht, ist eine gefährliche Dynamik: Trotz steigender Marketingaktivitäten erhalten viele Küchenstudios vor allem unverbindliche Anfragen ohne klare Kaufabsicht oder Budgetvorstellung. Beratungskapazitäten werden gebunden, während hochwertige Abschlüsse ausbleiben. "Wenn Küchenstudios weiterhin alle Interessenten gleich ansprechen, geraten sie zwangsläufig in eine Abwärtsspirale aus Preisdruck, ineffizienter Auslastung und sinkenden Margen", erklärt Robin Neumann, Geschäftsführer der asensu GmbH."Der effektivste Weg aus dieser Situation ist nicht mehr Werbung, sondern die gezielte Ansprache der richtigen Zielgruppe, kombiniert mit strukturierten Prozessen, die sicherstellen, dass hochwertige Anfragen auch wirklich ankommen und bearbeitet werden", betont Robin Neumann. Genau hier setzt er mit der asensu GmbH an: Gemeinsam mit seinem Team hat er sich darauf spezialisiert, Küchenstudios und Möbelhäusern eine planbare Gewinnung hochwertiger Kundenanfragen zu ermöglichen. Robin Neumann bringt dafür nicht nur fundiertes Marketingwissen mit, sondern auch tiefgreifende Branchenerfahrung: Aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie im Küchenhandel, erhielt er früh Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge. Später entwickelte er gemeinsam mit seinem Vater ein Unternehmen im Küchenumfeld und steigerte dessen Umsatz innerhalb von drei Jahren von zwei auf acht Millionen Euro. Mit der asensu GmbH kombiniert er diese Erfahrung mit einer klaren Methodik, die speziell auf die Anforderungen im Küchenhandel zugeschnitten ist.Warum Küchenstudios zunehmend in den Preiswettbewerb geratenViele Küchenstudios im gehobenen Preissegment stehen vor einem Widerspruch: Sie investieren weiterhin in Werbung, erhalten darüber jedoch überwiegend Anfragen ohne klare Kaufabsicht oder ein passendes Budget. Die Ursache liegt meist in standardisierten Werbeformen - und genau hier beginnt die eigentliche Herausforderung. Denn in der Folge undifferenzierter Ansprache fühlen sich vor allem preisorientierte Interessenten angesprochen. Diese reagieren auf Rabatte, vergleichen mehrere Angebote und führen nur selten zu profitablen Abschlüssen. Gleichzeitig bleiben Premium-Kunden aus - nicht, weil sie nicht existieren, sondern weil sie sich von dieser Kommunikation nicht angesprochen fühlen.Premium-Kunden erwarten eine andere Ansprache: klar positioniert, differenziert und mit sichtbarem Mehrwert. Qualität, Spezialisierung und Alleinstellungsmerkmale müssen auf den ersten Blick erkennbar sein. Fehlt das, wird das Küchenstudio automatisch im Preisvergleich eingeordnet, unabhängig von seinem tatsächlichen Leistungsniveau. Die Folge: Das Studio wirkt austauschbar und gerät unter Druck. Margen sinken, während gleichzeitig die Effizienz im Vertrieb leidet, weil Beratungskapazitäten durch ungeeignete Anfragen gebunden werden.asensu GmbH: Individuelle Ansprache und strukturierte VorqualifizierungDie asensu GmbH setzt bei der Lösung dieses Problems mit einem klar strukturierten Ansatz an. Im ersten Schritt wird die Ausgangssituation des Küchenstudios umfassend analysiert. Dazu zählen der Standort, der Wettbewerb, das Preissegment und die bestehende Außendarstellung. Auf dieser Basis entsteht eine klare Positionierung, die gezielt auf Premium-Kunden ausgerichtet ist. Das Ziel ist es, sich bewusst vom Preisvergleich zu lösen und stattdessen als hochwertiger Anbieter wahrgenommen zu werden. Darauf aufbauend entwickelt das Team um Robin Neumann individuelle Kampagnen, die exakt auf die Erwartungen und Entscheidungsprozesse dieser Zielgruppe abgestimmt sind. Statt möglichst viele Anfragen zu generieren, liegt der Fokus auf Qualität: Die Ansprache hebt die Besonderheiten des Studios hervor und spricht gezielt Kunden mit hoher Kaufkraft an. Ein entscheidender Baustein ist dabei die Vorqualifizierung von Anfragen. Mithilfe digitaler Formulare und strukturierter Prozesse wird frühzeitig geprüft, ob ein Interessent zur Zielgruppe passt. So stellen die Experten sicher, dass nur relevante Anfragen in den Beratungsprozess gelangen - ein wesentlicher Faktor für effiziente Abläufe und höhere Abschlussquoten.Dieses Zusammenspiel aus Positionierung, gezielter Ansprache und strukturierter Vorqualifizierung bildet die Grundlage der sogenannten AS3-Methode - einem systematischen Ansatz der asensu GmbH, um gezielt Premium-Kunden anzusprechen und unpassende Anfragen von vornherein zu reduzieren. "Es geht nicht darum, mehr Anfragen zu generieren, sondern die richtigen", fasst Robin Neumann zusammen.Ergänzend sorgen digitale Prozesse, insbesondere durch den Einsatz digitaler Formulare und CRM-Systeme, dafür, dass Anfragen automatisiert erfasst und effizient weiterverarbeitet werden. Verkaufsteams können sich so auf qualifizierte Kontakte konzentrieren, während Kampagnen laufend optimiert werden. Das Ergebnis ist klar: mehr qualifizierte Termine, höhere Abschlussquoten und eine bessere Auslastung. Entscheidend ist dabei nicht die Anzahl der Anfragen - sondern deren Qualität.Einblicke aus der Praxis: Der Weg zu planbaren Premium-Anfragen und stabilen UmsätzenWas dieser Ansatz in der Praxis bewirkt, zeigt sich vor allem in den Erfahrungen der Küchenstudios, die ihn bereits umgesetzt haben: Sie berichten übereinstimmend von deutlich mehr Terminanfragen und einer spürbar höheren Frequenz in ihren Ausstellungen. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft der Interessenten für Beratungsgespräche, vor allem deshalb, weil diese bereits vorqualifiziert sind und mit konkreteren Vorstellungen ins Studio kommen. Auch bei den Abschlussquoten zeigen sich klare Veränderungen. Viele Händler beobachten, dass Kunden mit einer deutlich konkreteren Kaufabsicht und realistischen Budgetvorstellungen in den Verkaufsprozess eintreten. Dadurch verkürzen sich nicht nur die Entscheidungsprozesse, Verkaufsteams können außerdem ihre Zeit gezielter einsetzen, da ungeeignete Anfragen deutlich reduziert werden.In der Summe entsteht aus Sicht der Händler ein stabiler, planbarer Anfragenkanal, der deutlich unabhängiger von Empfehlungen oder Zufall funktioniert. "Küchenstudios, die diesen Weg konsequent gehen, schaffen die Grundlage dafür, auch in einem herausfordernden Marktumfeld profitabel zu arbeiten und gezielt zu wachsen", betont Robin Neumann.Fazit: Marktposition sichern - jetzt ist der richtige Zeitpunkt"Wer heute erfolgreich sein will, muss sich klar entscheiden: Will ich Preisvergleicher oder Premium-Kunden anziehen?", stellt Robin Neumann klar. Diese Entscheidung bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg im Küchenhandel. Eine klare Trennung zwischen Premium-Kunden und Preisvergleichern ermöglicht es, Umsätze zu stabilisieren, Teams auszulasten und die Position im regionalen Markt langfristig zu sichern. Wer hingegen weiterhin auf Empfehlungen und undifferenzierte Werbung setzt, riskiert, Marktanteile an jene Wettbewerber zu verlieren, die diesen Schritt bereits gegangen sind.Küchenstudios, die diesen Weg für sich umsetzen wollen, finden in der asensu GmbH einen langfristigen Partner, der nicht nur einzelne Maßnahmen umsetzt, sondern nachhaltige digitale Prozesse und stabile Anfragenkanäle entwickelt - maßgeschneidert für jeden Händler. "Wir befinden uns an einem Punkt, an dem sich entscheidet, welche Küchenstudios langfristig erfolgreich bleiben und welche Marktanteile verlieren - und genau deshalb ist jetzt der richtige Moment zum Handeln", fasst Robin Neumann zusammen.Sie wollen sich von unqualifizierten Anfragen befreien und planbar mehr Kunden gewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Robin Neumann von der asensu GmbH (https://www.asensu.de) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:asensu GmbHGeschäftsführer: Robin NeumannE-Mail: info@asensu.deWebsite: https://www.asensu.deOriginal-Content von: asensu GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182122/6259615