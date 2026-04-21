Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) senken die Tarife für das Laden von E-Fahrzeugen an ihren Park&Ride-Anlagen sowie für Rail&Drive-Autos. Ab Anfang Mai 2026 wird der Preis für sechs Monate um 11 Cent pro Kilowattstunde reduziert. Der neue Tarif liegt ab 1. Mai 2026 bei 0,30 Euro pro kWh, wie die ÖBB mitteilt. Aktuell stehen Bahnkund:innen 233 E-Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW auf ÖBB Park&Ride-Anlagen in ganz Österreich zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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