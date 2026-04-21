EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Power X-Change als Wachstumstreiber: Anteil am Gesamtumsatz erneut gesteigert



21.04.2026 / 11:44 CET/CEST

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Power X-Change als Wachstumstreiber: Anteil am Gesamtumsatz erneut gesteigert Landau a. d. Isar, 21. April 2026 - Die Einhell Germany AG gibt die folgenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Der Konzernumsatz wächst gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent auf 1.157,7 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern und vor PPA-Effekten beläuft sich auf 110,6 Millionen Euro, das entspricht einer Rendite vor Steuern und PPA von 9,6 Prozent. Damit hat Einhell die eigenen Prognosen für 2025 deutlich übertroffen. Der geprüfte Konzernabschluss sowie der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 werden am 29. April 2026 veröffentlicht. Sämtliche Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und der Billigung durch den Aufsichtsrat. Umsatzwachstum trotz starkem Währungsgegenwind Die positive Umsatzentwicklung ist vor allem auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Produkten der Power X-Change Plattform zurückzuführen, deren Anteil am Gesamtumsatz auf 54 Prozent gestiegen ist. Ohne die erheblichen Währungsabwertungen in wichtigen Märkten - insbesondere in Australien, der Türkei, Kanada und Argentinien - wäre das Umsatzwachstum noch deutlicher ausgefallen. Ergebnis übertrifft Prognosen Das Ergebnis vor Steuern nach PPA-Effekten beträgt 107,9 Millionen Euro (Vorjahr: 98,5 Millionen Euro), ein Plus von 9,5 Prozent. Die PPA-Effekte betreffen nicht zahlungswirksame Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation im Rahmen der Akquisitionen der kanadischen Tochtergesellschaft Outillages King Canada Inc. sowie der thailändischen Surazinsano Co., Ltd. Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote verbesserte sich zum 31. Dezember 2025 auf 50,4 Prozent (Vorjahr: 45,6 Prozent). Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich auf 474,4 Millionen Euro (Vorjahr: 444,3 Millionen Euro). Ergebnis je Aktie und Dividende Das Ergebnis je Vorzugsaktie beträgt 6,76 Euro (Vorjahr: 5,76 Euro), das Ergebnis je Stammaktie 6,74 Euro (Vorjahr: 5,74 Euro) - jeweils ein Plus von 17,4 Prozent. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung haben Aufsichtsrat und Vorstand entschieden, der Hauptversammlung eine weitere Dividendenerhöhung vorzuschlagen. Gemäß diesem Vorschlag beträgt die Dividende 1,90 Euro je Vorzugsaktie (i. Vj. 1,50 Euro) und 1,88 Euro je Stammaktie (i. Vj. 1,48 Euro). Umsatz im ersten Quartal 2026 Trotz der angespannten geopolitischen Lage und des anhaltend schwachen Konsumklimas verzeichnet der Einhell Konzern auch in 2026 eine positive Entwicklung. Der Konzernumsatz in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 beläuft sich auf Grundlage vorläufiger Zahlen auf 310,9 Millionen Euro und liegt damit 2,7 Prozent über dem Vorjahr (302,8 Millionen Euro). Der Quartalsfinanzbericht wird am 13. Mai 2026 veröffentlicht. Über die Einhell Germany AG Einhell ist die Lifestyle Akku-Power Plattform in der DIY- und Profi-Welt. Einhell steht für maximale Akku-Kompetenz rund um Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Mit einem Akku für mehr als 350 Geräte sorgt Power X-Change dabei für kabellose Freiheit und volle Flexibilität. Als international erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) setzt Einhell Maßstäbe in puncto Leistungsstärke, Ausdauer, Qualität und Sicherheit für alle Projekte in Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Das stetig wachsende Ökosystem sowie leistungsstarke Produkte und visionäre Ideen machen Einhell zum Vorreiter im Bereich der Akku-Technologie für alle DIY-Enthusiasten und Profis.



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