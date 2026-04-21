© Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press WireSpaceX plant den größten Börsengang der Geschichte. Doch dank Super-Stimmrechten bleibt die Macht bei Elon Musk und wenigen Insidern.Elon Musk hat seinen Einfluss bei SpaceX offenbar weiter ausgebaut. Wie "The Information" berichtet, kaufte der Unternehmer im vergangenen Jahr über einen Treuhandfonds SpaceX-Aktien im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern. Die Transaktion wurde demnach in einem Entwurf des vertraulichen Börsenprospekts offengelegt. Der Schritt fällt in eine Phase, in der SpaceX den größten Börsengang der Geschichte vorbereitet. Reuters zufolge strebt das Unternehmen eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar an und will dabei etwa …Den vollständigen Artikel lesen
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