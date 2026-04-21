China profiliert sich zunehmend als geopolitische Gegenfigur zu den USA: nicht als Ersatzhegemon, sondern als verlässliche Alternative mit ökonomischer Strahlkraft. Die Folgen reichen weit über Diplomatie hinaus, kommentiert Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Mit den Lieferketten verändern sich die globalen Machtverhältnisse - und die Kapitalmärkte. China positioniert sich im aktuellen geopolitischen Umfeld immer stärker als "ruhige Hand" in einem zunehmend unruhigen System. Während die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump vielerorts als unberechenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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