Lange war es still um die Aktie. Und kein Wunder - verbindet man mit BLACKBERRY ausgediente Geräte aus den 2000-ern. Doch: QNX, ein Geschäftsbereich von BLACKBERRY, baut seine Zusammenarbeit mit NVIDIA weiter aus und das ist reiner Treibstoff für die Aktie. Ziel der Kooperation ist es, die Entwicklung sicherheitskritischer Edge-KI-Systeme der nächsten Generation zu ermöglichen und so KI-gestützte Anwendungen in regulierten Bereichen wie Robotik, Medizintechnik und Industrie umzusetzen. Die vertiefte Zusammenarbeit knüpft an bestehende Projekte beider Unternehmen an und überträgt bewährte Technologien nun verstärkt auf weitere Branchen. Für BLACKBERRY geht es zweistellig nach oben. Wow!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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