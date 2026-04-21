Die Lage im Nahen Osten hat sich über das vergangene Wochenende dramatisch zugespitzt, was die Märkte zu Beginn der Handelswoche nervös reagieren ließ. Viele Titel notieren deshalb in der Verlustzone. Jedoch nicht die Ölförderer und Energieversorger - sie stechen aus dem Meer roter Zahlen hervor. Besteht weiteres Aufwärtspotenzial - und wenn ja, wer bietet es? Warum Ölförderer aus den USA genau jetzt profitieren Berichten zufolge gab es massive Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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