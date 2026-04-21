Die Beyond Meat-Aktie trieb in Anlegern in der Vergangenheit nur die Tränen in die Augen. In den letzten drei Jahren verpufften über 90% des Börsenwerts des Herstellers von Fleischersatzprodukten. Im November vergangenen Jahres verkam die Aktie zu einem Pennystock. Doch seit einigen Tagen erlebt die Beyond Meat-Aktie einen gewaltigen Rebound. Innerhalb von sechs Tagen hat sich der Kurs fast verdoppelt und auch am Dienstagmorgen schießt er um weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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