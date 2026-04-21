Hamburg (ots) -Mehr digitale Tools, immer neue KI-Lösungen - und trotzdem wächst in vielen Maklerbüros vor allem eines: der administrative Aufwand. Klassische Maklerverwaltungsprogramme strukturieren gewisse Prozesse zwar, doch sie nehmen Vermittlern selten echte Arbeit ab. Mit Professional Works X, kurz PWX, gibt es jedoch ein System, das nicht nur verwaltet, sondern aktiv handelt. Was der erste Maklerverwaltungsagent (MVA) dabei konkret leistet, erfahren Sie hier.In aller Regel arbeiten Versicherungsmakler bereits seit Jahren mit einem Verwaltungsprogramm, das Verträge, Kunden und Vorgänge digital abbildet. Dennoch ist der Alltag in vielen Büros von manuellen Routinen geprägt: Schadenmeldungen werden angelegt, Dokumente geprüft, Bedarfsanalysen erstellt und E-Mails beantwortet - oft Schritt für Schritt, Klick für Klick. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen, Bestände wachsen und der Wettbewerbsdruck nimmt spürbar zu. Viele Vermittler wünschen sich daher skalierbare Prozesse, unternehmerische Freiheit und mehr Zeit für Beratung und Wachstum. Stattdessen führen komplexe Systemlandschaften, Medienbrüche und Doppeleingaben zu Fehleranfälligkeit und zusätzlichem Aufwand.Wer seine administrativen Prozesse nicht konsequent automatisiert, verliert demnach wertvolle Zeit und damit langfristig Wettbewerbsfähigkeit. So liegt die Zukunft nicht in noch mehr Tools, sondern in Systemen, die eigenständig mitdenken und handeln. Mit Professional Works und der Erweiterung PWX steht Maklern dabei ein Verwaltungsprogramm zur Verfügung, das technologische Effizienz, strukturierte Prozesse und unternehmerische Entwicklung miteinander verbindet - ohne zusätzliches System oder separates Upgrade.Vom Maklerverwaltungsprogramm zur agentischen KIProfessional Works zählt zu den führenden Lösungen in der deutschen Vermittlerlandschaft und wurde in Branchenumfragen wiederholt ausgezeichnet. Das System bündelt Verbund-, Pool- und Direktgeschäft unter einer Oberfläche und integriert CRM, Vorgangsmanager, Vergleichsrechner, Abrechnungstool, BiPRO-Postfach, elektronische Signatur, Beratungsunterstützung sowie eine Kunden-App in einer vollintegrierten Systemlandschaft. Bereits in der klassischen Nutzung reduziert der hohe Automatisierungsgrad den Verwaltungsaufwand deutlich. Mit PWX geht das Systen noch einen entscheidenden Schritt weiter, der den Arbeitsalltag von Vermittlern deutlich vereinfacht: eine agentische KI, die natürliche Sprache per Chat- oder Spracheingabe versteht, Zusammenhänge erkennt und mehrstufige Prozesse eigenständig ausführt. PWX arbeitet wie ein erfahrener Makler im System - nur schneller, konsistenter und ohne menschliche Ungenauigkeiten.Automatisierung, die aktiv Aufgaben übernimmtIm Unterschied zu rein antwortbasierten KI-Lösungen, die vor allem Texte generieren oder Fragen beantworten, agiert PWX zielorientiert innerhalb des Systems. Sprach- oder Texteingaben ersetzen komplexe Klickfolgen und manuelle Navigation. Der KI-Agent arbeitet typische Kundenvorgänge inklusive Dokumentenerstellung und Kommunikation eigenständig ab, analysiert eingehende E-Mails, legt Schadenmeldungen selbstständig an und leitet sie an Versicherer weiter. Vertrags-, Kunden- und Bestandsdaten aktualisieren sich automatisiert in selbstpflegenden Akten. Durchgängige Prozesslogik von der Tarifierung über Vorgänge und Dokumente bis zur Abrechnung reduziert Eingabeaufwand, Übertragungsfehler und Medienbrüche. Entscheidend ist, dass die KI nicht nur reagiert, sondern operative Prozesse tatsächlich übernimmt.Skalierbare Prozesse und unternehmerische FreiheitDie Kombination aus Professional Works und PWX schafft letztlich die Grundlage für einen professionellen, unabhängigen Maklerbetrieb. Partner der Fonds Finanz und des DEMV Deutscher Maklerverbund können das System inklusive PWX kostenfrei einsetzen. In Verbindung mit ergänzenden Softwarelösungen, Marketingunterstützung, automatisierter Kundengewinnung und fachlichem Support entsteht damit ein Umfeld, das Effizienz und Selbstbestimmung vereint. So schafft die Entlastung von administrativen Routinen den nötigen Raum für Beratung, Vertrieb und strategische Weiterentwicklung. Gleichzeitig profitieren Kunden von schnelleren Abläufen, strukturierter Bestandsverwaltung, konsistentem Schadenmanagement und einer deutlich verbesserten Kundenerfahrung.Interesse geweckt? PWX hier (https://professional.works/) kostenlos und unverbindlich testen!Pressekontakt:DEMV Systems GmbHE-Mail: info@professional.worksWeb: https://professional.worksOriginal-Content von: DEMV Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182406/6259679