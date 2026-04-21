© Foto: OpenAIIndiens Ölimporte brechen ein, doch Russland springt massiv ein. Warum der Hormus-Schock den globalen Ölmarkt jetzt neu ordnen könnte.Indiens Rohölimporte sind im März gegenüber dem Vorkriegsniveau im Februar um 13 Prozent gesunken, wobei die Hälfte aus Russland stammte, wie Reuters berichtet. Grund dafür war der durch den Konflikt zwischen den USA und Israel mit dem Iran verursachte Stopp der Lieferungen aus dem Nahen Osten durch die Straße von Hormus, wie Schifffahrtsdaten zeigen. Der weltweit drittgrößte Ölimporteur und -verbraucher importierte im März 4,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, wie aus Daten aus Branchenkreisen hervorgeht. Die Importe aus Russland haben sich von Februar bis …Den vollständigen Artikel lesen
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