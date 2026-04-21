In einem Interview mit Redakteur Georg Sures hat Investmentprofi Serge Nussbaumer vom Schweizer Wertpapierhaus Maverix Securities exklusiv für den Bernecker Börsenkompass die aktuellen Perspektiven für den Software-Sektor analysiert und nennt die Aktien, auf die Anleger jetzt setzen sollten.
Das Interview vom 15. April können Sie jetzt auf dem Bernecker Börsenkompass komplett im frei zugänglichen Bereich lesen.
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/exklusiv-interview-investmentprofi-empfiehlt-jetzt-diese-software-aktien_H661847719_6799493/
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