Der US-Konzern, der pharmazeutische Produkte und Dienstleitungen für das Gesundwesen vertreibt, will seinen Geschäftsbereich Medical-Surgical Solutions (chirurgische Instrumente) schon länger an die Börse bringen. Jetzt hat McKesson eine Minderheitsbeteiligung von 13 % an der Sparte für 1,25 Mrd. $ an die Investmentgesellschaft Apollo Funds verkauft. Der IPO der Sparte (Bewertung 13 Mrd. $) dürfte damit näher rücken. McKesson will sich durch die Ausgliederung stärker auf den Handel mit pharmazeutischen Produkten (Umsatzanteil: 91,3 %) fokussieren.
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