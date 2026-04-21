Mainz (ots) -Wenn Giovanni Zarrella in seiner Musikshow zur "Party pur!" einlädt, gibt es drei Stunden Hits am Stück mit vielen nationalen und internationalen Publikumslieblingen: Am Samstag, 25. April 2026, um 20.15 Uhr, begrüßt Moderator Giovanni Zarrella die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus Göttingen. Zu den Gästen zählen unter anderem Maite Kelly, Olaf der Flipper, Vanessa Mai, Wincent Weiss und Sarah Engels. Für internationalen Glanz sorgen Melanie C, Ricchi e Poveri und die Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo."Diese Show wird eine einzige große Party voller Energie, Emotionen und mit Musik, die uns alle verbindet. Ich freue mich riesig, gemeinsam mit großartigen Künstlern und dem Publikum einen Samstagabend zu feiern, den wir so schnell nicht vergessen werden!", verrät Moderator Giovanni Zarrella.In der Lokhalle Göttingen begrüßt der Entertainer seine Partygäste Beatrice Egli, Maite Kelly, Vanessa Mai, Anna-Carina Woitschack, Vincent Gross und die Großstadtengel mit ihrem "Gute Laune"-Hit. Auch Schlagerlegenden wie Michael Holm und Olaf der Flipper sorgen für beste Stimmung. Mit Howard Carpendale, dem Grafen von Unheilig und Wincent Weiss sind an diesem Abend gleich drei Künstler dabei, deren aktuelle Alben bereits Platz 1 der Charts erobern konnten. Zum ersten Mal in der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast sind Pietro Basile, Joey Heindle und die Kölner Band Mätropolis, die zusammen mit DJ Aaron ihren Erfolgstitel der vergangenen Karnevalssession präsentiert.Seit 50 Jahren begeistert der legendäre Circus Roncalli das Publikum mit seiner einzigartigen Mischung aus Poesie, Artistik und nostalgischem Zauber. Zum Jubiläum präsentiert Gründer Bernhard Paul gemeinsam mit seiner Tochter Lilli und Sängerin Ella Endlich eine besondere Showüberraschung, in der faszinierende Artistik auf große Schlagerhits trifft.Weiterer Höhepunkt: Die Prinzen feiern ihr 35-jähriges BandjubiläumGrund zum Feiern haben in diesem Jahr auch Die Prinzen: Deutschlands dienstälteste und erfolgreichste Boygroup wird 35 Jahre alt und feiert das Bandjubiläum bei Giovanni mit einem Medley ihrer größten Hits.Pünktlich vor dem mit Spannung erwarteten ESC-Finale in Wien schaut auch Sarah Engels, Gewinnerin des deutschen Vorentscheids, mit ihrem Siegertitel "Fire" in Göttingen vorbei.Internationale Stargäste sind Ex-Spice Girl Melanie C, das Italo-Pop-Duo Ricchi e Poveri und die Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Flamenco und Pop einen Vorgeschmack auf den Sommer liefern.KontaktBei Fragen zu "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter http://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diegrosseweihnachtsshow) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Mainz, 21. April 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6259698