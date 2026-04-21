"Die klassische Flotte war sehr linear: Tankstelle, Tankkarte, monatliche Abrechnung - doch heute wird Energie vom Commodity-Produkt zum strategischen Optimierungsfaktor". Mit diesen Worten eröffnete Jozsef Farkas, Managing Director der Energy Hub Alliance, seinen Vortrag bei electrive LIVE. Er zeichnete das Bild einer neuen Ära, in der E-Autos nicht mehr nur reine Transportmittel sind, sondern als aktive Energie-Assets fungieren, die durch intelligente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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