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Dow Jones News
21.04.2026 12:51 Uhr
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AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen

DJ AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen

DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Auktion neuer Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit im Juni 2028 Schuldpapiere im Volumen von 4,282 Milliarden Euro platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt: 

=== 
Emission       2,50%-ige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 14. Juni 2028 
Volumen       6 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   7,237 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   4,282 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  1,718 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,7 
Durchschnittsrend.  2,47% 
Durchschnittskurs  100,059 
Mindestkurs     100,055 
Wertstellung     23. April 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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