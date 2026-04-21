DJ AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Auktion neuer Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit im Juni 2028 Schuldpapiere im Volumen von 4,282 Milliarden Euro platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt:
=== Emission 2,50%-ige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 14. Juni 2028 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 7,237 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,282 Mrd EUR Marktpflegeumfang 1,718 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,7 Durchschnittsrend. 2,47% Durchschnittskurs 100,059 Mindestkurs 100,055 Wertstellung 23. April 2026 ===
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April 21, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)
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