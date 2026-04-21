© Foto: Sina Schuldt/dpa - dpa-BildfunkInox Clean plant einen milliardenschweren Börsengang. Warum das jetzt aufhorchen lässt. Eigentlich spricht das aktuelle Marktumfeld nicht für einen Mega-Börsengang. Umso brisanter ist, was sich nun bei Inox Clean abzeichnet. Das indische Unternehmen soll seine IPO-Pläne wiederbeleben, wie Bloomberg berichtet. Diesmal könnte es um bis zu 1 Milliarde US-Dollar gehen. Besonders pikant: Es wäre ein Comeback. Bereits im Juli des Vorjahres hatte Inox Clean Unterlagen für einen Börsengang eingereicht, die Pläne aber im Dezember wieder zurückgezogen. Nun soll das Unternehmen erneut mit Banken sprechen und den Entwurf für den Prospekt bald einreichen. Das angepeilte Volumen soll dem Bericht …Den vollständigen Artikel lesen
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