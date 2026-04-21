Erfurt (ots) -Parks und Gärten erfüllen für Menschen sehr unterschiedliche Rollen: Sie sind Rückzugsort, Treffpunkt, Inspirationsquelle oder einfach ein Ort zum Durchatmen. Passend zur Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis (23.04.-11.10.2026) lohnt sich ein Blick darauf, wie unterschiedlich sich Grünräume in Thüringen erleben lassen und welche Orte dazu besonders gut passen.Wenn Gärten inspirierenManche Parks laden dazu ein, weiterzudenken. Historische Anlagen, kunstvoll gestaltete Sichtachsen und besondere Gartenbilder schaffen Orte, die die Fantasie anregen. Etwa im Fürstlichen Greizer Park (https://www.thueringen-entdecken.de/w/greizer-park-sommerpalais-poi), wo zwischen dem Ufer der Weißen Elster und Gewächshaus eine Blumenuhr aus dem Jahr 1954 die Zeit selbst zum Gestaltungselement macht und Sichtachsen bis zum zwölf Meter hohen Weißen Kreuz auf dem Hirschstein reichen. In der barocken Gartenanlage rund um Schloss Belvedere (https://www.thueringen-entdecken.de/w/gartenkunst-an-der-ilm) in Weimar löst der englische Landschaftsgarten seit dem 19. Jahrhundert mit weiten Wiesen, verstreuten Skulpturen und fließenden Übergängen zwischen Natur und Gestaltung die klassische Ordnung auf. Der Landschaftspark von Schloss Kochberg (https://www.thueringen-entdecken.de/w/schlosspark-kochberg-grosskochberg) bildet mit verschlungenen Wegen, Badeteich und dem farblich nach Goethes Farbkreis gestalteten Blumentheater bis heute ein poetisches Zusammenspiel von Kunst und Natur.Wenn Natur bewusst wahrgenommen wirdFür andere steht der respektvolle Blick auf Natur im Vordergrund. Gärten und Parkanlagen werden hier als gewachsene Kulturräume erlebt, in denen Pflege, Geschichte und ökologische Aspekte spürbar ineinandergreifen. Im Rennsteiggarten (https://www.thueringen-entdecken.de/w/oberhof-rennsteiggarten) bei Oberhof zum Beispiel, wo auf 850 Metern Höhe ein einzigartiges Mikroklima Pflanzen aus den Hochgebirgen der Welt wachsen lässt und rund 4.000 teils selten und bedrohte Arten ein stilles Refugium gefunden haben. Der Park an der Ilm (https://www.thueringen-entdecken.de/w/lebendiges-museum) ist Teil des UNESCO-Welterbes Klassisches Weimar mit seinen über 140 Baum- und Gehölzarten, naturnahen Uferbereichen und bewusst gestalteten Landschaftsbildern. Auf dem Landgut Holzdorf (https://www.thueringen-entdecken.de/w/wo-verantwortung-wurzeln-schlagt) entstehen zwischen Obstbäumen, Werkstätten und Gartenflächen Produkte in Handarbeit: Gemüse aus eigener Ernte, Marmeladen, Keramik, Holzarbeiten. In der Cafeteria und im LandgutLädchen werden diese sichtbar und verwöhnen nach einem Spaziergang durch die Parkanlage Sinne und Gaumen.Wenn Parks zum Treffpunkt werdenGrünanlagen sind auch soziale Räume. Menschen kommen hier zusammen, verbringen Zeit miteinander, besuchen Veranstaltungen oder genießen gemeinsame Auszeiten im Freien. Der egapark ist ein Naturerlebnispark und inszeniert Natur auf 36 Hektar zwischen Blütenmeeren, Themenwelten und Erlebnisräumen wie dem Wüsten- und Urwaldhaus "Danakil" oder einem der größten Spielplätze Thüringen als Abenteuer- und Begegnungsraum für alle Generationen. Auf dem Gelände der diesjährigen Landesgartenschau (https://www.lgs-leinefelde-worbis.de/) in Leinefelde-Worbis entstanden aus ehemaligen Industrieflächen neue Grünräume, in denen Menschen mitmachen, ausprobieren und praktische Ideen für ihren Alltag mitnehmen können.Wenn Ruhe im Vordergrund stehtUnd dann gibt es Orte, die vor allem eines verändern: das Tempo. Wege abseits des Trubels, Wasserflächen, Schattenplätze und grüne Räume, in denen sich der Alltag für einen Moment zurücknimmt. Zum Beispiel im Rosengarten Bad Langensalza (https://www.thueringen-entdecken.de/w/rosenstadt-bad-langensalza), wo hunderte Rosensorten dicht beieinander stehen, Düfte zwischen schwer und frisch wechseln und Erinnerungen wachrufen. Im benachbarten Japanischen Garten lädt der Schriftzug "Garten der Glückseligkeit" ein, plätschernden Wasserläufen, Bambus, Ahorn und geschwungenen Wegen zu folgen. Der Schlosspark Tiefurt (https://www.thueringen-entdecken.de/w/schloss-und-park-tiefurt-bei-weimar) in Weimar liegt eingebettet zwischen sanften Wiesen und Baumgruppen entlang der Ilm und lässt Skulpturen und Denkmäler von Persönlichkeiten wie Herder, Wieland oder Mozart sich wie selbstverständlich ins Landschaftsbild einfügen. Im Chinesischen Garten (https://www.thueringen-entdecken.de/w/chinesischer-garten-weissensee-thueringen) in Weißensee bilden rot lackiertes Holz, Steinlöwen, geschwungene Brücken und eine Pagodeninsel am Wasser einen Raum, der den Blick ganz von selbst zur Ruhe kommen lässt.Ein Bundesland voller unterschiedlicher GartenmomenteThüringens Parks und Gärten zeigen sich als Sammlung sehr unterschiedlicher Orte und Stimmungen. Weitere Inspirationen gibt es unter: gaerten.thueringen-entdecken.de (https://www.thueringen-entdecken.de/thueringer-parks-und-gaerten?utm_source=ots&utm_medium=presseverteiler&utm_campaign=parksundgaerten2026)Pressekontakt:Maja NeumannMobil: 0178 2778160Tel.: +49 (0) 361 3742219m.neumann@thueringen-entdecken.depresse.thueringen-entdecken.deOriginal-Content von: Thüringer Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133115/6259727