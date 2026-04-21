Geburtsstunde eines Giganten: Osisko Development: Das Cariboo Gold Project - Genehmigt, finanziert und bereit für die Weltklasse

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In einem Umfeld starker Goldpreise bietet das Projekt durch seine bereits fortgeschrittene Untertageentwicklung und enorme geologische Tiefe eine seltene Mischung aus De-Risking und massiver Wachstumschance

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Rohstoffprojekte. Und es gibt Rohstoffprojekte, bei denen man sofort spürt: Hier könnte etwas wirklich Großes entstehen.

Genau in diese zweite Kategorie will Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) mit dem Cariboo Gold Project in British Columbia vorstoßen. Das Unternehmen ist nicht mehr in der klassischen frühen Explorer-Phase. Es ist auch nicht mehr nur eine Story über Potenzial, Bohrfantasie und geologische Modelle. Cariboo ist heute ein voll genehmigtes Minenbauprojekt, finanziert, im Bau, mit bestehender Untertageentwicklung, klarer Produktionsvision und gleichzeitig enormem Expansionspotenzial.

Und genau das macht die Geschichte so außergewöhnlich spannend.

Denn während viele Goldentwickler entweder am Kapital scheitern, an der Genehmigung hängenbleiben oder bei der Infrastruktur Kompromisse machen müssen, bringt Osisko Development bei Cariboo eine seltene Kombination auf den Tisch: Größe, Finanzierung, Genehmigung, Historie, Infrastruktur und eine Landposition, die eher nach Mining Camp als nach Einlagerstättenprojekt aussieht.

Wer verstehen will, warum das Management hier von einer potenziell weltklassigen Story spricht, muss tiefer eintauchen. Nicht nur in die Kennzahlen des Projekts, sondern in das Gesamtbild.

Die Grundidee: Erst die erste Mine bauen - und dann das ganze Camp freilegen

CEO Sean Roosen beschreibt Cariboo als eines jener seltenen Assets, die skalierbar sind und das Zeug zu einem Weltklasseprojekt haben. Die Strategie ist dabei erstaunlich klar und diszipliniert.

Phase 1 ist bewusst als machbarer Start ausgelegt: eine Mine mit 5.000 Tonnen pro Tag Durchsatz und einer anfänglichen Produktion von rund 220.000 Unzen Gold pro Jahr. Das ist groß genug, um relevant zu sein. Aber gleichzeitig klein genug, um technisch und operativ beherrschbar zu bleiben.

Die eigentliche Fantasie beginnt jedoch hinter dieser ersten Ausbauphase.

Cariboo ist nicht als einmaliges Einzelprojekt gedacht. Das Management sieht hier ein ganzes Bergbaudistrikt. Die Liegenschaft umfasst rund 1.550 Quadratkilometer. Innerhalb dieser riesigen Landposition sieht Osisko Development bereits die Möglichkeit für die nächsten drei bis vier potenziellen Minenentdeckungen entlang des Trends.

Mit anderen Worten: Die erste Mine soll nicht das Ende der Story sein. Sie soll erst der Auftakt sein.

Detaillierte Karte Cariboo Goldprojekt Quelle Osisko Development

Was Cariboo heute schon aufweist: Reserven, Ressourcen, Tiefe und Bohrpotenzial

Die Ausgangsbasis ist alles andere als klein.

Aktuell nennt das Unternehmen rund 2,0 Millionen Unzen Reserven. Hinzu kommen 1,61 Millionen Unzen in der Kategorie Measured & Indicated sowie weitere 1,81 Millionen Unzen Inferred. Schon diese Zahlen zeigen: Es mangelt nicht an Unzen.

Besonders bemerkenswert ist dabei, wie wenig des Systems bislang wirklich ausdefiniert wurde. Die Reserven beziehen sich im Kern auf einen relativ flachen Bereich bis etwa 350 Meter Tiefe. Gleichzeitig wurde die Lagerstätte bereits bis rund 1.000 Meter Tiefe angebohrt. Das Management spricht von durchschnittlich etwa 1,5 Millionen Unzen zusätzlicher Gesamtressource pro weiteren 100 Metern Tiefe, die man in der Vergangenheit im System gesehen habe.

Das ist genau die Art von Hebel, die große Goldgeschichten ausmacht.

Die Lagerstätte ist nach unten offen. Sie ist entlang des Streichens offen. Und das Ganze liegt in einem bereits genehmigten Korridor. Bedeutet: Neue Unzen in diesem Bereich sind nicht nur geologisch interessant, sondern auch strategisch besonders wertvoll.

Die optimierte Machbarkeitsstudie: Solider Starter, starke Basis

Die optimierte Feasibility Study aus dem vergangenen Jahr liefert das Fundament für den Bauplan.

Die Kerndaten des Starterprojekts:

Produktionsstart mit rund 220.000 Unzen Gold pro Jahr

Über die Laufzeit im Schnitt etwa 190.000 Unzen jährlich

Anfängliche Minenlaufzeit von mehr als 10 Jahren

Verarbeitung über eine 5.000-Tonnen-pro-Tag-Mühle

All-in Sustaining Costs laut Unternehmensbeschreibung bei 1.157 US-Dollar je Unze

Das Entscheidende dabei: Diese erste Planung basiert nur auf einem Ausschnitt des Gesamtsystems. Roosen spricht ausdrücklich von einem "Starter Package". Das heißt: Die gegenwärtige Minenplanung soll vor allem den Einstieg ermöglichen. Sie ist nicht das maximale Endbild dessen, was Cariboo einmal werden könnte.

Quelle Unternehmenspräsentation

Auch das unterscheidet Cariboo von vielen kleineren Projekten. Hier steht nicht die Frage im Raum, ob man überhaupt eine Mine daraus machen kann. Sondern eher, wie groß diese Mine später noch werden kann.

Finanzierung: Einer der stärksten Punkte der Story

An Rohstoffprojekten scheitert oft nicht die Geologie. Sie scheitern an der Finanzierung.

Bei Cariboo sieht die Lage völlig anders aus.

Osisko Development hat im vergangenen Jahr nahezu eine Milliarde kanadische Dollar aufgenommen. Zuletzt saß das Unternehmen auf mehr als 480 Millionen kanadischen Dollar Cash. Für das Projekt selbst wird ein CapEx von rund 881 Millionen kanischen Dollar genannt, was ungefähr 650 Millionen US-Dollar entspricht.

Die Finanzierung setzte sich unter anderem aus 450 Millionen US-Dollar von Appian zusammen, von denen zunächst 100 Millionen US-Dollar gezogen wurden, sowie zusätzlich rund 200 Millionen US-Dollar Eigenkapitalfinanzierung.

Diese Zahlen sind wichtig. Nicht nur wegen der Bilanzstärke. Sondern weil sie zeigen: Das Unternehmen ist bereits in einer Phase angekommen, in der die Diskussion nicht mehr theoretisch ist. Der Bau läuft. Die Finanzierung steht. Die Umsetzung ist real.

In einem Markt, in dem voll genehmigte und voll finanzierte Minenentwicklungen in Kanada selten sind, gehört Osisko Development damit zu einer sehr kleinen Gruppe.

Untertage bereits weit fortgeschritten: Entwicklung läuft schon

Ein weiterer Punkt, der in der Marktbetrachtung schnell unterschätzt wird: Cariboo ist nicht bloß ein Plan auf dem Papier.

Die Untertagearbeiten laufen bereits seit rund eineinhalb Jahren. Mehr als zwei Kilometer Untertageerschließung wurden nach Unternehmensangaben bereits vorangetrieben. Ein Portal ist fertig, zwei weitere sollen folgen. Parallel arbeitet bereits eine Untertage-Mining-Crew auf dem Projekt.

Hinzu kommt: Die Mühlenausrüstung wurde bereits gekauft und befindet sich in Prince George auf Lager.

Quelle Unternehmenspräsentation

Das ist ein massiver De-Risking-Faktor. Je weiter ein Projekt physisch vorangeschritten ist, desto kleiner wird die Kluft zwischen Story und Realität. Genau an diesem Punkt wird es für institutionelle Investoren und potenzielle Brancheninteressenten oft besonders spannend.

Warum die Geologie von Cariboo so viel Fantasie erzeugt

Nun zum vielleicht aufregendsten Teil der gesamten Story: dem geologischen Potenzial.

Cariboo ist ein orogenes Goldsystem, das tief reicht. Das Unternehmen hat Goldmineralisierung bis in etwa 1.000 Meter Tiefe bestätigt. Solche Systeme haben oft die Eigenschaft, über große vertikale Ausdehnung mineralisiert zu bleiben.

Quelle Unternehmenspräsentation

Die bisher definierte Hauptzone ist rund 4,4 Kilometer lang und ungefähr 600 Meter breit. Das allein ist schon beachtlich. Innerhalb dieses Korridors befinden sich mehrere erzführende Aderkorridore.

Doch direkt daneben wartet bereits die nächste große Zielzone: Prosserpine, etwa zwei bis drei Kilometer entfernt. Aus Sicht des Managements besitzt dieses Gebiet sogar das Potenzial, oberflächlich betrachtet größer zu werden als Cariboo selbst.

Strukturell wird das System als sedimentgebunden in einer Sandsteinumgebung beschrieben. Das sei für Kanada eher ungewöhnlich. Als geologischer analog wird sogar Muruntau in Usbekistan genannt - eines der größten Goldsysteme der Welt mit rund 170 Millionen Unzen. Natürlich macht Roosen klar, dass Cariboo kein direktes Abbild davon ist. Aber schon die Nennung dieses genetischen Vergleichs zeigt, wie hoch die Ambition ist.

Solche Aussagen sollte man immer mit Vorsicht lesen. Aber sie sind ein klarer Hinweis darauf, warum das Management hier nicht nur eine Mine, sondern ein ganzes Camp sieht.

Ein Bergbaudistrikt mit Geschichte: Barkerville und 150 Jahre Goldtradition

Cariboo hat noch einen weiteren, fast schon epischen Vorteil: eine außergewöhnliche Historie.

In der Region wurden bereits ab 1859 Goldentdeckungen gemacht. Historisch wurden dort insgesamt etwa 4,2 Millionen Unzen Gold produziert, davon mehr als 3,8 Millionen Unzen aus dem Untertagebergbau. Es handelt sich also keineswegs um ein unbewiesenes Gebiet.

Im Zentrum dieser Geschichte steht Barkerville. Das war im späten 19. Jahrhundert zeitweise die größte Stadt nördlich von San Francisco. In Spitzenzeiten sollen etwa 4.000 Menschen dort gelebt haben, teils wird sogar von bis zu 20.000 gesprochen. Später spielte auch die chinesisch-kanadische Gemeinschaft eine wichtige Rolle in der Fortführung des Bergbaus in der Region.

Diese Geschichte ist mehr als eine nette Anekdote. Sie belegt, dass Cariboo in einem Gebiet liegt, in dem Gold seit über 150 Jahren nachgewiesen und gewonnen wird. Für Investoren ist das oft ein starkes Signal: Große Lagerstätten entstehen gerne in etablierten Goldgürteln.

Infrastruktur: Einer der unterschätzten Werttreiber

Große Geologie allein reicht nicht. Ein Projekt braucht Infrastruktur. Und hier punktet Cariboo ebenfalls erstaunlich stark.

Die Anbindung sieht so aus:

45 Minuten Fahrt auf asphaltierter Straße ab Quesnel

Quesnel selbst hat rund 28.000 Einwohner

Nahegelegene Gemeinde Wells mit etwa 220 Einwohnern

Historisch gewachsene Bergbauregion mit bestehender lokaler Einbindung

Besonders wichtig ist die Energiefrage. Osisko Development verfügt über 22 Megawatt Strom vom Umspannwerk in Quesnel zu etwa 6,6 kanadischen Cent pro Kilowattstunde, also grob 5 US-Cent. Dafür wird eine 75 Kilometer lange Stromleitung verlegt. Die Stromquelle ist grün und kommt aus dem Site-C-System.

In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender ESG-Anforderungen ist das ein echter Standortvorteil.

Quelle Unternehmenspräsentation

Niedriger Eingriff, kein Cyanid vor Ort, hohe Schwerkraftgewinnung

Ein weiterer Pluspunkt: Die geplante Prozessroute ist relativ schlank und umweltseitig weniger komplex als bei vielen anderen Goldprojekten.

Cariboo soll mit Erzsortierung arbeiten und neben einem Flotationskonzentrat auch ein Schwerkraftkonzentrat erzeugen. Etwa 40 Prozent der Goldgewinnung sollen aus Gravity Gold kommen - ein für Goldprojekte bemerkenswert hoher Anteil. Der Rest stammt aus der Flotation.

Wichtig dabei: Es gibt keine Cyanidlaugung auf dem Standort.

Quelle Unternehmenspräsentation

Das reduziert den ökologischen Fußabdruck und vereinfacht den operativen Charakter des Projekts. Zusammen mit dem Untertageansatz und dem grünen Strom ergibt sich daraus ein vergleichsweise niedrig wirkendes Impact-Profil.

PDAC 2026: Warum Osisko Development auf einmal besonders stark im Fokus steht

Auf der PDAC 2026 in Toronto war die Stimmung ohnehin außergewöhnlich. Mehr als 38.000 Teilnehmer machten die Konferenz zur größten ihrer Geschichte. In so einem Umfeld fallen nur jene Unternehmen wirklich auf, die mehr zu bieten haben als nur eine Story auf PowerPoint-Niveau.

Osisko Development gehört klar in diese Kategorie.

Das Unternehmen positioniert sich als Entwicklungs- und Wachstumsstory des Sektors - und zwar nicht mehr theoretisch, sondern operativ sichtbar. Das Cariboo-Projekt ist vollständig genehmigt, vollständig finanziert und befindet sich im Bau. Parallel dazu sorgt eine neue Entdeckung nur rund vier Kilometer entfernt, Proserpine, für zusätzliche Fantasie.

Diese Kombination ist es, die die Geschichte so reizvoll macht:

ein genehmigtes und finanziertes Bauprojekt,

eine bereits laufende Untertageentwicklung,

eine aggressive Bohrkampagne,

und neue Zielgebiete in unmittelbarer Nachbarschaft.

Das ist keine ferne Zukunftsmusik. Das ist aktives Hochfahren eines künftigen Produzenten.

Der Zeitplan: Genehmigt, im Bau und auf Kurs Richtung 2027/2028

Die jüngste Genehmigung erhielt Osisko Development im November 2024. Das war ein zentraler Meilenstein. Kurz darauf begann der Bau der Wasseraufbereitungsanlage, die als Schlüssel für den Zugang zum Hauptabbauziel gilt.

Die nächsten Jahre werden deshalb für das Projekt entscheidend:

2026 und 2027 sollen starke Entwicklungsjahre werden

Produktionsziel gegen Ende 2027 oder im Jahr 2028

Fortlaufende Baufortschritte bei Erdarbeiten und Infrastruktur

Errichtung der Stromleitung

Parallel laufende Infill- und Expansionsbohrungen

Das ist genau die Phase, in der Rohstoffwerte oft besonders dynamisch werden: wenn Genehmigung, Finanzierung und Bau ineinandergreifen und gleichzeitig das Explorationspotenzial noch nicht ausgereizt ist.

Das laufende Bohrprogramm: Infill, Tiefe und Prosserpine

Osisko Development fährt gleich mehrere Bohrgleise parallel.

Untertage läuft Infill-Drilling im Lohi-Zone-Bereich. Dort werden die ursprünglich auf 12,5 bis 25 Meter gebohrten Raster deutlich verdichtet, um die spätere Grade-Reconciliation und das Minendesign zu schärfen. Für dieses Programm waren rund 13.000 Meter angesetzt.

Quelle Unternehmenspräsentation

Zusätzlich drehen zwei Bohrer tiefer unterhalb der bekannten Lagerstätte, um das Potenzial unter der bestehenden Reserve zu testen.

Darüber hinaus gibt es das große 70.000-Meter-Programm außerhalb der bekannten Unzen. Ein Fokus liegt dabei auf der Tiefe unter Cariboo, ein weiterer auf Prosserpine.

Gerade dieser letzte Punkt könnte zur großen Überraschung werden. Wenn Prosserpine die Erwartungen erfüllt, würde sich die Wahrnehmung des gesamten Distrikts noch einmal verändern.

Wie viel Wachstum steckt noch in den bestehenden Ressourcen?

Diese Frage ist für die Investmentstory zentral.

Ausgehend von den 2,0 Millionen Unzen Reserven sieht das Management realistisches Potenzial, aus den bestehenden Ressourcen zusätzlich zwischen 1,5 und 3,0 Millionen Unzen zu konvertieren. Die erwarteten Umwandlungsraten werden grob so eingeordnet:

Measured & Indicated: etwa 60 bis 70 Prozent

Inferred: etwa 50 bis 70 Prozent

Und dann kommt noch ein wichtiger Hebel hinzu: der Goldpreis.

Als große Teile der Lagerstätte gebohrt wurden, lag Gold bei rund 1.400 US-Dollar je Unze. Die letzte Feasibility-Aktualisierung arbeitete konservativ mit etwa 2.400 US-Dollar. Inzwischen liegt der Goldpreis laut Gesprächsumfeld bei rund 4.600 kanadischen Dollar. Höhere Goldpreise senken den Cut-off und machen zusätzliche Tonnagen und Unzen wirtschaftlich.

Das bedeutet: Selbst ohne neue Entdeckungen könnte sich die ökonomische Größe des Projekts allein durch Preisannahmen und zusätzliche Umwandlung deutlich ausweiten.

Vergleich mit anderen Minen: Warum Cariboo mehr als nur ein Entwicklerprojekt sein könnte

CEO Roosen zieht im Interview mit Commodity TV mehrere Vergleiche, um die Größenordnung einzuordnen.

Ein Beispiel ist Young-Davidson. Diese Mine arbeitet mit einer Kopfgehaltsbasis von etwa 2,2 g/t und produziert rund 175.000 Unzen pro Jahr bei 8.000 Tonnen Tagesdurchsatz. Cariboo liegt laut Management bei einem Head Grade von 3,62 g/t - also deutlich höher. Gleichzeitig ist die Produktion im Startermodell bereits mit etwa 220.000 Unzen in den frühen Jahren angelegt.

Das ist bemerkenswert. Denn es zeigt: Cariboo startet nicht als kleines Nischenprojekt, sondern direkt auf einem Niveau, das im Produzentenvergleich Gewicht hat.

Noch spannender ist die strategische Aussage dahinter: Neben den 2,0 Millionen Unzen Reserve liegt mehr als das Doppelte davon bereits als zusätzliche definierte Ressource vor. Gelingt die Umwandlung, könnte daraus sinngemäß eine "zweite Mine" innerhalb desselben Systems entstehen - beziehungsweise eine Verdopplung des Produktionspotenzials.

Formal bleibt das natürlich zukunftsgerichtet und abhängig von weiteren Bohrungen. Aber genau hierin steckt die enorme Fantasie: Die zweite Wachstumsphase könnte bereits im bestehenden genehmigten Footprint liegen.

Bewertung: Warum das Management die aktuelle Marktbewertung für zu niedrig hält

Auch an der Börse sieht das Management erhebliches Aufholpotenzial.

Zum Zeitpunkt des Gesprächs lag die Marktkapitalisierung bei rund 1,3 Milliarden Dollar. Zieht man die vorhandene Kasse ab, liegt der Enterprise Value laut Roosen bei ungefähr 700 Millionen Dollar.

Dem stehen gegenüber:

2,0 Millionen Unzen Reserven

zusätzliche rund 3,5 Millionen Unzen Ressourcen

volle Genehmigung

gesicherte Finanzierung

laufende Bauarbeiten

Aus Sicht des Managements ist das günstig. Besonders im Vergleich mit Produzenten und fortgeschrittenen Entwicklern.

Als Referenzen nennt Roosen unter anderem:

G Mining, das von etwa 800 Millionen Dollar Marktkapitalisierung auf über 9 Milliarden gewachsen sei

Wesdome, das bei ähnlicher Produktionsgröße deutlich höher bewertet werde

Lundin Gold und Alamos als weitere Größen im Vergleichsrahmen

Sinngemäß argumentiert er: Selbst nach dem bereits erfolgten Anstieg der Aktie werde Cariboo am Markt noch immer eher wie ein früher Entwickler als wie ein weit fortgeschrittener, finanzierter Minenbauer bewertet.

Was jetzt an Newsflow zu erwarten ist

Für die kommenden Monate und Quartale zeichnet sich eine dichte Nachrichtenlage ab. Wer die Story verfolgt, dürfte auf mehrere Themenfelder achten müssen:

Baufortschritt bei Cariboo, inklusive Erdarbeiten und Wasseraufbereitungsanlage

Fortschritt beim Bau der Stromleitung

Ergebnisse der Untertage-Infill-Bohrungen

Bohrergebnisse aus der Tiefe unterhalb der Hauptlagerstätte

Fortschritte beim 70.000-Meter-Programm

Exploration auf Prosserpine

spätere mögliche Erweiterungen der Genehmigungen im Zuge des weiteren Projektwachstums

Das Bohrprogramm außerhalb des unmittelbaren Millenniums ist nach Unternehmensangaben über eine 32-Millionen-Dollar-Charity-Flow-Through-Finanzierung vollständig gedeckt. Die Bohrkosten in Kanada lägen aktuell bei rund 200 US-Dollar pro Meter und damit auf einem im Vergleich attraktiven Niveau.

Das alles bedeutet: Cariboo ist nicht nur eine Bau-Story. Es ist gleichzeitig eine laufende Entdeckungs- und Erweiterungsstory.

Der zweite Vermögenswert: Tintic in Utah

So stark Cariboo im Mittelpunkt steht, Osisko Development besitzt zusätzlich mit Tintic in Utah noch einen zweiten strategischen Wert.

Das Projekt liegt etwa 40 Meilen südlich von Bingham in einer erstklassigen US-Bergbauregion. Es handelt sich um ein historisches Revier mit fünf früher produzierenden Goldminen und einer bekannten CRD-Mineralisierung auf Blei-Basis. Das Management sieht darin eine potenziell große Story, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ein US-Asset geopolitisch und strategisch einen zusätzlichen Charme besitzt.

Noch steht Tintic klar hinter Cariboo zurück. Aber als optionaler zweiter Werttreiber sollte das Projekt nicht übersehen werden.

Warum Cariboo gerade jetzt so viel Aufmerksamkeit verdient

Es gibt an der Börse Momente, in denen mehrere Dinge gleichzeitig zusammenkommen. Genau das scheint bei Osisko Development gerade der Fall zu sein.

Erstens: Der Goldpreis ist stark und verändert die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte massiv zum Positiven.

Zweitens: Cariboo ist voll genehmigt und finanziert - ein enorm seltener Status.

Drittens: Der Bau hat bereits begonnen, die Untertageentwicklung läuft und die Infrastruktur wird realisiert.

Viertens: Die Lagerstätte ist offen, die Landposition riesig und die Bohrfantasie noch lange nicht ausgereizt.

Fünftens: Die Bewertung wirkt aus Sicht des Managements und im Vergleich mit ähnlichen Geschichten noch nicht ausgereizt.

Und sechstens: Es gibt diese schwer greifbare, aber oft entscheidende Komponente, die große Bergbaugeschichten eint - das Gefühl, dass hier vielleicht mehr im Boden steckt, als der Markt bisher einpreist.

Natürlich bleibt Bergbau ein Geschäft mit Risiken. Bauprojekte müssen geliefert werden. Kosten müssen kontrolliert werden. Bohrprogramme müssen bestätigen, was man sich erhofft. Und Zukunftsaussagen sind genau das: Aussagen über die Zukunft.

Aber wenn man nach Goldentwicklern sucht, bei denen die Story nicht nur groß klingt, sondern bereits in vielen entscheidenden Punkten konkret geworden ist, dann gehört Osisko Development (ISIN CA68828E8099 WKN A3DK8G) ohne Zweifel auf die engere Liste.

Cariboo ist nicht mehr nur eine Idee. Es ist ein genehmigtes, finanziertes, wachsendes Goldsystem in einer historischen Bergbauregion mit District-Potenzial.

Und genau daraus entstehen manchmal die richtig großen Geschichten.

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