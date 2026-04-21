Der erweiterte geografische Fokus baut auf der Dynamik in den USA auf und bekräftigt das Engagement für die Stärkung kritischer Lieferketten, der wirtschaftlichen Resilienz und der gemeinsamen Sicherheit unter den Handelspartnern

JPMorganChase gab heute die Erweiterung seiner auf 1,5 Billionen US-Dollar bezifferten, 10-jährigen Security and Resiliency Initiative (SRI) bekannt. Die Initiative zielt darauf ab, Branchen, die für die wirtschaftliche Sicherheit in Europa wesentlich sind, zu fördern, zu finanzieren und in diese zu investieren. Aufbauend auf der Dynamik der Initiative in den USA und den bereits angekündigten Plänen für eine Expansion im Vereinigten Königreich, unterstreicht JPMorganChase mit dieser Bekanntgabe sein Engagement für die Stärkung der Lieferketten und Unterstützung der Industrien, die für Innovation und Wachstum entscheidend sind.

"Die nationale und wirtschaftliche Sicherheit von Ländern hängt von starken, widerstandsfähigen und zuverlässigen Lieferketten sowie robusten kritischen Industrien ab", sagte Jamie Dimon, Vorsitzender und CEO von JPMorganChase. "Viel zu lange haben sich die USA und Europa auf unberechenbare Quellen für Dinge wie kritische Mineralien verlassen, die für die kollektive Sicherheit und den Wohlstand unerlässlich sind. Jetzt liegt es in unserem ureigenen Interesse, diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen weil unsere Sicherheit, Freiheit und unser Wirtschaftswachstum davon abhängen."

JPMorgan Chase engagiert sich seit langem im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa und ist seit weit über 100 Jahren in mehreren wichtigen europäischen Ländern tätig. Nun investiert das Unternehmen in Talente, um die europäische Expansion und die Umsetzung der SRI in fünf zentralen Vertikalen voranzutreiben, nämlich Lieferkette und fortschrittliche Fertigung, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Energieunabhängigkeit und -resilienz, zukunftsweisende und strategische Technologien sowie Pharma und Gesundheitstechnologie.

Als Reaktion auf das wachsende Interesse seitens unserer Kunden und in enger Zusammenarbeit mit dem Global Banking Head of SRI, Jay Horine, werden unsere CEOs für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) Conor Hillery und Matthieu Wiltz Führung, Aufsicht und Verantwortung für SRI in der Region übernehmen. Sie werden an der Seite der leitenden Banker Chuka Umunna und Daniel Rudnicki Schlumberger arbeiten, die mit öffentlichen und privaten Organisationen im Vereinigten Königreich bzw. Kontinentaleuropa kooperieren, um dort SRI-Initiativen voranzutreiben.

JPMorganChase gab darüber hinaus seine Absicht bekannt, Admiral Sir Tony Radakin, den ehemaligen Chef des britischen Verteidigungsstabs, in den SRI External Advisory Council zu bestellen. Admiral Radakin wird mit mehr als einem Dutzend erfahrener Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenarbeiten, die die langfristige Strategie der Initiative mitgestalten. Die Bestellung unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

"Die kollektive Erfahrung unseres External Advisory Council ist ein echter Multiplikator für SRI und wird uns dabei helfen, die strategische Finanzierung kritischer Industrien zu unterstützen, um in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld eine spürbare Wirkung zu erzielen", sagte Dimon. "Indem wir zusammenarbeiten, handeln wir mit der nötigen Dringlichkeit, um unsere Kunden, Partner und die Länder, in denen wir tätig sind, zu unterstützen."

Weitere Informationen zu SRI finden Sie unter jpmorgan.com/sri.

Über JPMorganChase

JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) ist ein führender Finanzdienstleister mit Sitz in den USA, der weltweit tätig ist. Zum 31. März 2026 verfügte JPMorganChase über Vermögenswerte in Höhe von 4,9 Billionen USD und ein Eigenkapital von 364 Milliarden USD. Das Unternehmen ist Marktführer in den Bereichen Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher und kleine Unternehmen, Firmenkundengeschäft, Abwicklung von Finanztransaktionen und Vermögensverwaltung. Unter den Marken J.P. Morgan und Chase betreut die Firma Millionen von Kunden in den USA sowie zahlreiche der weltweit renommiertesten Unternehmen, Institutionen und Regierungsbehörden. Informationen zu JPMorgan Chase Co. sind verfügbar unter www.jpmorganchase.com.

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