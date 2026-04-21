BÖRSE AKTUELL: Die Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sorgen für Aufschwung

Die europäischen Märkte zeigen sich heute überwiegend leicht im Plus. Der breite STOXX 600 steigt um rund 0,1%, während der DAX um 0,42% zulegt. Auch andere Indizes wie der Euro Stoxx 50 (+0,29%), CAC 40 (+0,27%), IBEX 35 (+0,70%) und FTSE 100 (+0,13%) notieren freundlich. Lediglich einzelne Märkte wie Italien und die Schweiz tendieren leicht schwächer.

Haupttreiber der aktuellen Entwicklung bleibt die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe. Diese Faktoren stützen die Risikobereitschaft der Anleger, nachdem die Woche zunächst schwächer begonnen hatte.

Markt News: Vorsicht dominiert weiterhin das Sentiment

Trotz der positiven Tendenz preisen Investoren keine vollständige Entspannung ein. Die näher rückende Frist der Waffenruhe sowie Risiken für die Ölversorgung belasten weiterhin, insbesondere energieintensive Volkswirtschaften in Europa.

Die aktuelle Erholung wirkt daher eher moderat und ähnelt mehr einem Abbau zuvor aufgebauter Short-Positionen als einer klaren Risk-on-Bewegung.

Sektorspezifische Veränderungen der Intraday-Profite in Europa. Quelle: Bloomberg Financial Lp

Währungen und Rohstoffe im Fokus

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar etwas stärker. Der USD-Index steigt um 0,25%, während EURUSD um 0,23% nachgibt. Dies deutet darauf hin, dass weiterhin Kapital defensiv positioniert bleibt....

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