Dashboards, die sich selbst aktualisieren: Claude hat jetzt einen Live-Artifact-Tab, mit dem einmal erstellte Reports dauerhaft aktuell bleiben. Gleichzeitig baut Anthropic mit Amazon die nötige Rechenleistung massiv aus. Claude erstellt in Cowork jetzt Live-Artefakte wie Dashboards und Tracker, die direkt mit deinen Apps und Dateien verbunden sind. Beim Öffnen aktualisieren sie sich automatisch. Die Inhalte bleiben bestehen, werden im Live-Artifacts-Tab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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