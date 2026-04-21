Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht erneut gegen Klauseln zur Kürzung des Rentenfaktors in Lebensversicherungen vor. Nach einem BGH-Urteil vom Dezember 2025, das eine Allianz-Klausel für unwirksam erklärte, hat sie nun weitere Klagen gegen die Allianz und die R+V eingereicht. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg lässt erneut Klauseln zur Kürzung des Rentenfaktors in Lebensversicherungen gerichtlich prüfen. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof (Az: IV ZR 34/25) im Dezember 2025 eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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