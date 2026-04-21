Leipzig (ots) -Rekordpreise bei Diesel, teureres Obst und die Handwerkerleistungen, die mehr kosten: Die Deutschen müssen fürs Leben immer tiefer ins Portemonnaie greifen. Die Bundesregierung versucht, die Auswirkungen der Inflation abzufedern - doch helfen die bisher geplanten Maßnahmen? Darüber diskutiert die "Fakt ist!"-Runde in Magdeburg am Mittwoch, 22. April 2026, ab 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de sowie in der ARD Mediathek.Nicht nur Sprit und Heizöl sind im Preis gestiegen, sondern auch viele Artikel im Supermarkt - und das schon vor dem Irankrieg. Kaffee und Fleisch zählen dazu, Schokolade ist sogar fast zehn Prozent teurer als im Frühjahr 2025. Im März lag die Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt bei 2,7 Prozent, Tendenz steigend. Die Teuerung macht vielen zu schaffen, zumal die Löhne und Gehälter in Mitteldeutschland meist unter dem Durchschnitt liegen.Doch was hilft wirklich gegen Inflation? Eine zeitweise Senkung der Energiesteuer auf Sprit sowie 1000 Euro, die Unternehmen steuer- und abgabenfrei als Krisenbonus auszahlen können? Diese von der Regierung geplanten Maßnahmen werden wenig bringen, lautet die einhellige Kritik von Wirtschaftsexpertinnen und -experten, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Gewerkschaftern. Viele Firmen seien wirtschaftlich kaum zu solchen Boni in der Lage, die schwarz-rote Koalition wälze hier die Verantwortung ab. Der Präsident der Handwerkskammer Magdeburg spricht gar von einer "Unverschämtheit".Wie kommen die Menschen in Mitteldeutschland mit den steigenden Preisen zurecht? Welche Posten belasten sie am meisten und wie behelfen sie sich im Alltag? Wo schlägt sich die Inflation möglicherweise noch nieder? Wie gehen beispielsweise Tierpensionen und Tafeln mit der Teuerung um?Aus Sicht der Wirtschaftsexperten: Was wären wirksame Schritte gegen eine Inflation? Wie werden sich die Preise in nächster Zeit voraussichtlich weiterentwickeln? Was kann die Politik denn wirklich machen? Wo sind ihr die Hände gebunden?Über diese und weitere Fragen diskutieren im Magdeburger "Fakt ist"-Studio Susann Reichenbach und Stefan Bernschein mit folgenden Gästen:- Sepp Müller (CDU), Bundestagsabgeordneter und Chef der Arbeitsgruppe Energie der Bundesregierung,- Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt,- Thomas Schulze (Bündnis Sahra Wagenknecht), Vorsitzender des Landesverbands Sachsen-Anhalt,- Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) sowie- Knut Bernsen, Hauptgeschäftsführer der Handelsverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen.Bürgerreporter Stefan Bernschein spricht mit Gästen aus der "MDRfragt"-Community sowie Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Wirtschaft und Verkehr. Der Livestream wird mit einem Chat begleitet, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Meinungen einbringen können.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6259765