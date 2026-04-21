Zwar schaffte es Blue Origin, bei einer Mission, eine Raketenstufe wiederzuverwenden. Das eigentliche Missionsziel wurde aber verfehlt. Die Raketen des US-Raumfahrtunternehmens müssen deshalb vorerst am Boden bleiben - mit potenziellen Folgen für die Nasa. Nach dem Fehlschlag einer Mission von Blue Origin, bei der ein Kommunikationssatellit des Unternehmens AST SpaceMobile nicht in die vorgesehene Umlaufbahn gebracht werden konnte, hat die US-Luftfahrtbehörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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