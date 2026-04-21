Das Bundesministerium für Verkehr verlängert die Antragsfrist des im Januar gestarteten Förderaufrufs für Wasserstoff-Tankstellen und -Lkw um einen Monat bis zum 30. Juni 2026. Als Grund gibt das Ressort "das bundesweit sehr große Interesse am Förderaufruf" an. Im Januar veröffentlichte die Bundesregierung einen neuen Förderaufruf, über den der Bau von Wasserstoff-Tankstellen und Lkw mit Brennstoffzellen-Antrieb oder Wasserstoff-Verbrennungsmotor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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