Der Ladeanbieter LichtBlick hat den zehnten Standort seines Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Der Ladepark befindet sich am Markant-Markt in Hagenow (Mecklenburg-Vorpommern) und umfasst sechs öffentlich zugängliche Schnellladepunkte. Diese Ladepunkte bieten eine Leistung von bis zu 300 kW, wie LichtBlick mitteilt. Über die Cariqa-App kann dort zu zeitvariablen Ladetarifen geladen werden. Laut LichtBlick ist so das Laden im QuickCharge-Netz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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