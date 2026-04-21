© Foto: Dall-ENach mehreren Tagen hoher Volatilität im Zuge geopolitischer Spannungen kehrt Risikobereitschaft am Kryptomarkt zurück - allen voran bei Bitcoin.Bitcoin notiert am Dienstagnachmittag 2,3 Prozent im Plus bei 76.780 US-Dollar und hat damit die wichtige Marke von 76.000 US-Dollar zurückerobert. Auch die wichtigsten Altcoins legen zu: Ethereum steigt um 1,3 Prozent auf 2.333 US-Dollar, XRP gewinnt 1,9 Prozent auf 1,44 US-Dollar und BNB notiert 2,2 Prozent höher bei 640 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erhöht sich um 1,85 Prozent auf 2,58 Billionen US-Dollar. Parallel dazu klettert der Crypto Fear and Greed Index von 55 auf 58 Punkte und nähert sich damit wieder dem …Den vollständigen Artikel lesen
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