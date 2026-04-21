Berlin (ots) -Der Sicherheitsanbieter KnowBe4 hat einen Bericht veröffentlicht, indem er einen Anstieg bei mit Hilfe von KI generierten Phishing von 53 Prozent feststellte.Dr. Martin J. Krämer, CISO Advisor bei KnowBe4 erklärt: "Ein zentrales Einsatzgebiet von KI: polymorphe Angriffe. Polymorphe Phishing-Kampagnen bestehen aus einer Serie fast identischer Phishing-E-Mails, die sich nur durch jeweils ein kleines Detail unterscheiden. Diese jeweils nur minimal veränderte Serie von Angriffen kann von Systemen, die nach bereits bekannten bösartigen Elementen suchen (Blocklisting bekannter betrügerischer Adressen und Payloads) und herkömmlichen E-Mail-Sicherheitstechnologien, meist nur schwer oder gleich gar nicht erkannt werden."Allein 2024 stieg der Anteil der Phishing-Emails, die polymorphe Elemente nutzten von 45,5 Prozent auf 74,3 Prozent. Die wachsende Verfügbarkeit von KI ist hier, wie so oft, der treibende Faktor. Ganze 92 Prozent der polymorphen Angriffe werden mittlerweile mit KI-Unterstützung generiert.Unternehmen sollten ihre IT-Infrastruktur ganzheitlich gegen KI-gestützte Phishing-Kampagnen schützen, trotz technischer Abwehrmaßnahmen müssen sie diese zwingend mit dem Faktor Mensch kombinieren. Trotz aller technologischen Fortschritte in der E-Mail-Sicherheit bleibt der Mensch, bleiben die Mitarbeiter, das primäre Angriffsziel solcher Angriffe. Es ist und bleibt deshalb unerlässlich, die gesamte Belegschaft darin zu schulen, Warnsignale, wie unerwartete Anfragen oder ungewöhnliche Login-Aufforderungen, zu erkennen.Verdächtige Nachrichten, insbesondere solche, die finanzielle Transaktionen, sensible Daten oder Zugangsdaten fordern, müssen vor einer Reaktion stets verifiziert werden. Ebenso wichtig ist eine schnelle Rückmeldung über interne Sicherheitskanäle an die unternehmenseigenen Cybersicherheitsteams. Nur wenn Mitarbeiter wissen, wie sie Phishing effektiv und effizient erkennen und melden können, erhalten Sicherheitsteams den benötigten frühzeitigen Einblick in laufende Kampagnen, um rechtzeitig reagieren zu können.Mehr lesen Sie hier: https://ots.de/McBedGPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6259788