Sommerexplorationsprogramm soll im Juni 2026 beginnen

TORONTO, ONTARIO - 21. April 2026 / IRW-Press / QGold Resources Ltd. (TSXV: QGR; OTCQB: QGLDF; FWB: QX9G) ("QGold" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom United States Forest Service ("USFS") die Genehmigung für sein Explorationsprogramm bei Angel's Camp auf seinem Goldprojekt Quartz Mountain (das "Goldprojekt Quartz Mountain") erhalten hat, das sich auf Flächen des National Forest System in Oregon, USA, befindet.

"Die Erteilung der Genehmigung durch den US Forest Service für unser Explorationsprogramm bei Angel's Camp ist ein bedeutender Meilenstein und markiert den Beginn einer spannenden Phase der Feldaktivitäten auf unserem Goldprojekt Quartz Mountain", sagte Peter Tagliamonte, Chairman und Chief Executive Officer von QGold. "Das geochemische Bodenprobenprogramm wird es uns voraussichtlich ermöglichen, das unserer Ansicht nach sehr aussichtsreiche Zielgebiet Angel's Camp auf einer Fläche von etwa 2.660 Acres systematisch zu bewerten und hochwertige Daten zur Priorisierung zukünftiger Bohrziele zu generieren.

In Verbindung mit der erwarteten Genehmigung unserer Bohrpläne für Quartz Mountain durch den USFS sind wir gut aufgestellt, um im Sommer und Herbst 2026 ein umfassendes Explorations- und technisches Bohrprogramm im Vorfeld des Starts der Machbarkeitsstudie für Quartz Mountain durchzuführen.

Wir schätzen die konstruktive Zusammenarbeit mit dem USFS während des gesamten Genehmigungsverfahrens. Wir sind der Ansicht, dass das Goldprojekt Quartz Mountain ein erhebliches Entdeckungspotenzial birgt, und freuen uns darauf, im Zuge unserer Arbeiten über die Ergebnisse zu berichten."

Goldprojekt Quartz Mountain

Das Goldprojekt Quartz Mountain befindet sich auf Flächen des National Forest System, das vom USFS in Oregon verwaltet wird. Das Goldprojekt Quartz Mountain besteht aus zwei Hauptgebieten: Angel's Camp und Quartz Mountain (siehe Abbildung 1). QGold hat beim USFS Anträge auf Erteilungen von Explorationsgenehmigungen für beide Zielgebiete eingereicht, und das Unternehmen freut sich nun, bestätigen zu können, dass die anstehenden Explorationsaktivitäten bei Angel's Camp offiziell genehmigt wurden.

Explorationsprogramm bei Angel's Camp

Das Explorationsprogramm bei Angel's Camp wird sich auf eine umfassende geochemische Bodenprobenkampagne konzentrieren, die konzipiert wurde, um für die Priorisierung von Bohrzielen das Projektgebiet systematisch zu beproben und Goldanomalien zu identifizieren (siehe Abbildung 2). Dieses Programm wurde vom USFS genehmigt und wird eine Fläche von etwa 2.660 Acres abdecken, was etwa der Hälfte des östlichen Teils des als Angel's Camp bekannten Claim-Blocks des Goldprojekts Quartz Mountain entspricht.

Die im Rahmen dieses Programms gewonnenen geochemischen Daten werden mit den vorhandenen geologischen Informationen zusammengeführt, um ein Modell mit vorrangig Bohrzielen zu entwickeln, das als Leitfaden für die nachfolgenden Bohrarbeiten des Unternehmens im Projekt dient.

Abbildung 1. Lage der Claim-Gebiete Quartz Mountain (blau) und Angel's Camp (orange).

Abbildung 2. Geochemische Zielgebiete bei Angel's Camp.

Sommerexplorationsprogramm 2026

QGold plant, sein Sommerexplorationsprogramm auf dem Goldprojekt Quartz Mountain Ende Juni 2026 zu starten, wobei die Feldarbeiten den ganzen Sommer über und bis in den Herbst hinein andauern sollen. Das Programm wurde konzipiert, um sowohl die geochemische Untersuchung von Angel's Camp als auch - vorbehaltlich der Genehmigung unseres Arbeitsplans durch den USFS - das Programm für metallurgische Untersuchungen, zur Dichtebestimmung, für hydrologische und geotechnische Arbeiten sowie für Explorationsbohrungen auf Quartz Mountain voranzutreiben, während das Unternehmen auf eine Machbarkeitsstudie für das Projekt hinarbeitet.

Die Ergebnisse beider Programme werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, und das Unternehmen freut sich darauf, im Zuge des Fortschritts der Explorationsarbeiten laufend aktuelle Informationen bereitzustellen.

Über das Goldprojekt Quartz Mountain

Das Goldprojekt Quartz Mountain befindet sich in Lake County im Süden von Oregon und ist das Vorzeigeprojekt von QGold. Das im vierten Quartal 2025 von Alamos Gold Inc. erworbene Projekt liegt strategisch günstig in einem historisch produktiven Goldrevier mit hervorragender Infrastrukturanbindung.

QGold veröffentlichte kürzlich in einer Pressemitteilung am 8. April 2026 eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Ergebnisse seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für das Goldprojekt Quartz Mountain; eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Die wichtigsten Highlights der PEA waren:

- Starke Wirtschaftlichkeit bei einem konservativen Goldpreis: Kapitalwert nach Steuern (5 %) von 1,71 Mrd. US$ und interner Zinsfuß nach Steuern von 55,2 % basierend auf einem gleitenden 24-Monats-Durchschnittspreis von 3.265 US$/oz - deutlich unter dem aktuellen Spotpreis von ca. 4.800 US$/oz, was das beträchtliche zusätzliche Potenzial im aktuellen Goldpreisumfeld verdeutlicht.

- Attraktives Niedrigkostenprofil: Angesichts von Betriebskosten von 1.010 USD/oz und nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.216 US$/oz nimmt Quartz Mountain eine wettbewerbsfähige Position unter den nordamerikanischen Goldprojekten ein.

- Langlebige Mine mit starker Produktion: 14-jährige Lebensdauer der Mine mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 135.400 oz, einer Spitzenjahresproduktion von 166.300 oz, einer Goldgewinnungsrate während der Lebensdauer der Mine von 79,6 % und einem niedrigen Abraumverhältnis von 0,65:1

- Kapitaleffizienz: Anfangskapital von 290 Mio. US$ (einschließlich Ausrüstungssteuern und Betriebskapital) mit einer kurzen Amortisationszeit nach Steuern von 1,80 Jahren

- Starke rechtliche Grundlage: Quartz Mountain befindet sich in Lake County im US-Bundesstaat Oregon - einer stabilen, unterstützenden Jurisdiktion mit vielfältigen Landnutzungsmöglichkeiten. Konstruktive Beziehungen zum U.S. Forest Service, zur Regierung des Bundesstaates Oregon sowie zu den Interessengruppen in Lake County sorgen für die wichtige gesellschaftliche Akzeptanz und den nötigen Schwung beim Genehmigungsprozess.

- Klarer Weg zu moderner Erschließung: Die PEA bestätigt die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts und stellt die Grundlage für das Unternehmen dar, um die Arbeiten in Richtung einer Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Der Schwerpunkt der für 2026 geplanten Bohr- und Explorationsprogramme wird auf metallurgischen Testarbeiten, der Erweiterung der Ressource sowie auf Infill-Bohrungen zur Aufwertung der Ressource liegen.

Die PEA wird bis spätestens 23. Mai 2026 auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Fred Brown, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens, und Dr. Andreas Rompel, Pr.Sci.Nat., Vice President Exploration und Direktor von QGold, beide "qualifizierte Sachverständige" im Sinne der kanadischen Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über QGold Resources Ltd.

QGold Resources Ltd. (TSXV: QGR; OTCQB: QGLDF; Börse Frankfurt: QX9G) ist ein börsennotiertes nordamerikanisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Gold- und Silberprojekten in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf seinem Vorzeigegoldprojekt Quartz Mountain in Oregon (USA) und seinem Goldprojekt Mine Centre in Ontario (Kanada). QGold hat sich zu verantwortungsvollem Umweltbewusstsein, systematischer Ressourcenerweiterung und disziplinierter Projektentwicklung verpflichtet.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Peter Tagliamonte, P.Eng. MBA

Chairman & Chief Executive Officer

QGold Resources Ltd.

E-Mail: pwt@qgoldresources.com

Mobil: +1 (416) 564-2880

Website: www.qgoldresources.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der PEA (einschließlich des Zeitplans bis zur Fertigstellung) sowie die Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Goldprojekte Quartz Mountain und Mine Centre und dessen Explorationspläne für Quartz Mountain und Angel's Camp im Herbst und Sommer 2026 (einschließlich hinsichtlich ihres Umfangs und der ausstehenden Genehmigung des Betriebsplans für Quartz Mountain durch den USFS) sowie die Pläne des Unternehmens, eine Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Quartz Mountain einzuleiten. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; künftige Mineralienpreise und die Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskonflikte und Arbeitskräftemangel; sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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