Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING: Pacifica liefert hochgradige Treffer - Phase II trifft genau ins Ziel
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
21.04.2026 14:09 Uhr
325 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Anleger setzen auf Beruhigung im Nahostkonflikt

DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger setzen auf Beruhigung im Nahostkonflikt

DOW JONES--An den europäischen Börsen geht es am Dienstagmittag vorsichtig nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der Iran angeblich signalisiert hat, ein Verhandlungsteam nach Pakistan zu entsenden, um an einer zweiten Runde von Friedensgesprächen mit den USA teilzunehmen. Teheran hat eine Teilnahme an den Friedensverhandlungen bislang nicht öffentlich bestätigt, entsprechende Berichte sind daher mit Vorsicht zu genießen.

Der DAX legt um 0,6 Prozent auf 24.573 Punkte zu, beim Euro-Stoxx-50 fällt das Plus mit 0,4 Prozent auf 6.009 Zähler etwas bescheidener aus. Der Preis der Ölsorte Brent fällt leicht auf 95,05 Dollar das Fass zurück. An den Anleihemärkten ziehen die Renditen moderat an, der Euro gibt leicht nach auf 1,1760 Dollar um.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, der Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA, der am Mittwochabend US-Zeit ausläuft, werde nicht verlängert. Derweil soll sich US-Vizepräsident JD Vance auf dem Weg nach Pakistan befinden. Am Donnerstag werden die USA zudem eine zweite Gesprächsrunde auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon im US-Außenministerium ausrichten. Im Handel heißt es, das Schlagzeilenrisiko an den Märkten bleibe hoch.

Neben dem Irankrieg könnten Anleger ihre Aufmerksamkeit am Nachmittag auf die Anhörung des designierten neuen Fed-Chairman Kevin Warsh vor dem Bankenausschuss des Senats richten. Dort wird er nach Informationen der "FT" erklären, die Unabhängigkeit der US-Notenbank sei durch politischen Druck nicht sonderlich bedroht.

Teures Öl und die Gefahr neuer Lieferengpässe belasten die Stimmung

Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im April weiter eingetrübt. Die Krise rund um die Straße von Hormus ist für Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ BANK, der Belastungsfaktor für die deutsche Wirtschaft. Daran hätten weder der Waffenstillstand noch die kurzfristige Hoffnung auf eine Öffnung der Meerenge etwas geändert. Öl und Gas blieben weiterhin knapp und teuer. Zudem nähmen die Sorgen um Lieferengpässe in vielen Teilsegmenten der Wirtschaft zu. Eine zeitnahe und nachhaltige Verbesserung sei derzeit nicht in Sicht. Der schwache ZEW-Konjunkturindex bewegt gleichwohl nicht, am Nachmittag könnten die US-Einzelhandelsumsätze Akzente setzen.

Die Berichtssaison liefert derweil Impulse für Einzelwerte. Nach Umsatzzahlen notieren Beiersdorf-Aktien 2,4 Prozent niedriger. Der organische Umsatzrückgang fiel heftiger als erwartet aus. Belastend wirkte der Bereich Consumer, und hier Nivea mit einem Rückgang um 7 Prozent. Der Konzern hat zwar die Jahresziele bestätigt, RBC weist jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin auf ein anhaltend herausforderndes Massenmarktgeschäft verweise.

Associated British Foods (AB Foods) verlieren 2,6 Prozent. Das EBIT hat die Marktschätzung um rund 5 Prozent verfehlt. Bernstein verweist auf die Margenkompression von 150 Basispunkten, was vor allem auf die Schwäche von Primark zurückzuführen sei. AB Foods will Primark nun abspalten und an die Börse bringen.

Thales (-10%) hat die Erwartungen an das organische Umsatzwachstum geschlagen. Dieses stieg im ersten Quartal um 9,7 Prozent und lag damit klar über dem Ziel von 6 bis 7 Prozent. Dies sei allerdings ausschließlich auf das bessere Rüstungsgeschäft zurückzuführen, so Berenberg, das um 14,3 Prozent zulegte. Schwach habe sich dagegen die Sparte Cyber entwickelt, der Bereich ist von KI-Disruptionen bedroht.

Aktien der Online-Apotheken setzen die jüngste Erholung fort. Redcare ziehen um 7 Prozent an, für Docmorris geht es um 4,1 Prozent nach oben. Die positiv aufgenommenen Erstquartalszahlen von Docmorris haben im Sektor Erholungsbedarf ausgelöst. Die Deutsche Bank schließt nicht aus, dass Docmorris zum ersten Mal in vielen Jahr die Prognose anheben könnte. Allerdings hinke Docmorris dem Wettbewerber Redcare hinterher. Die UBS hat ihre Schätzungen für Docmorris angehoben, bleibt indes vorsichtig, was den Zeitpunkt des Breakeven angeht. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.009,02  +0,4   26,39    5.982,63    3,8 
Stoxx-50    5.137,10  +0,1    5,68    5.131,42    4,5 
DAX      24.572,61  +0,6   154,81    24.417,80    0,3 
MDAX      31.774,82  +0,9   269,50    27.039,42    3,8 
TecDAX     3.741,87  +0,8   30,51    3.091,28    3,3 
SDAX      18.250,25  +1,0   172,13    13.062,07    6,3 
CAC       8.344,59  +0,2   13,54    8.331,04    2,4 
SMI      13.246,41  -0,3   -37,81    13.284,22    -0,2 
ATX       5.896,03  +0,5   29,70    5.866,33    10,7 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:17 
EUR/USD      1,1766  -0,2  -0,0021     1,1787   1,1786 
EUR/JPY      187,27  +0,1   0,1000     187,17  186,9900 
EUR/CHF      0,917  -0,0  -0,0001     0,9171   0,9169 
EUR/GBP      0,8702  -0,1  -0,0005     0,8707   0,8702 
USD/JPY      159,15  +0,2   0,3600     158,79  158,6500 
GBP/USD      1,3518  -0,1  -0,0014     1,3532   1,3542 
USD/CNY      6,8156  -0,0  -0,0016     6,8172   6,8172 
USD/CNH      6,8154  -0,0  -0,0004     6,8158   6,8153 
AUS/USD      0,7163  -0,2  -0,0014     0,7177   0,7173 
Bitcoin/USD  76.680,73  +0,5   369,18    76.311,55 75.386,28 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     89,29  -0,4   -0,32      89,61 
Brent/ICE     95,05  -0,5   -0,43      95,48 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.786,49  -0,7   -33,15    4.819,64 
Silber       78,84  -1,3   -1,07      79,91 
Platin     2.063,20  -1,2   -25,81    2.089,01 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.