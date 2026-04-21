EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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Bitmine hält nun mehr als 4 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 9 Monaten bereits 82 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt
Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der
Bitmine wurde mit Wirkung vom 9. April 2026 von der NYSE American
Bitmine verfügt über 3.334.637 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.301 USD pro ETH einem Wert von 7,7 Milliarden USD entspricht
MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform
Bitmine hält Anteile im Wert von 107 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ-ORBS), mittlerweile eines der weltweit wenigen börsennotierten
Bitmine Crypto + gesamte Barbestände + "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 12,9 Milliarden Dollar, einschließlich 4,976 Millionen
Bitmine ist unter den Krypto-Treasury-Konkurrenten führend, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der
Bitmine ist die 80. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)
Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie
NORWALK, Connecticut, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und Ethereum spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln und "Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 12,9 Milliarden US-Dollar belaufen.
Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange ("NYSE") aufsteigen wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol "BMNR" gehandelt.
Zum 19. April 2026 um 16:00 Uhr ET setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens aus 4.976.485 ETH zu einem Preis von 2.301 USD pro ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 199 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 107 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmittel in Höhe von insgesamt 1,12 Milliarden US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,12 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.
"Wir sehen zunehmend Anzeichen dafür, dass der 'Mini-Krypto-Winter' zu Ende geht. Da die Abwärtsrisiken im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen den USA und dem Iran abnehmen, ist der ETH-Kurs gegenüber seinen Tiefstständen von Anfang Februar um 41 % gestiegen. Und ETH hat den S&P 500 seit Kriegsbeginn um 2.280 Basispunkte übertroffen und bleibt der weltweit leistungsstärkste Einzelwert (neben den Rohölpreisen). Ethereum profitiert weiterhin von den beiden Rückenwindfaktoren, dass die Wall Street auf der Blockchain tokenisiert und dass agentische KI-Systeme zunehmend öffentliche und neutrale Blockchains benötigen. "Unserer Ansicht nach ist es von großer Bedeutung, dass ETH der beste 'Wärtspeicher in Kriegszeiten' ist und dass ETH seit Kriegsbeginn die führende Anlage darstellt", sagte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.
"Während viele glauben, dass der Krypto-Winter bis in den Herbst 2026 andauern könnte, bleiben wir bei unserer Ansicht, dass das Ende des Krypto-Winters viel näher rückt. Jeder größere Krypto-Winter seit 2015 fiel mit einem Kursrückgang an den Aktienmärkten von mindestens 20 % zusammen. Tatsächlich verlief der Krypto-Rückgang 2025 synchron mit dem 20-prozentigen Rückgang des S&P 500. 2026 fiel der Kursrückgang an den Aktienmärkten mit -8 % jedoch milder aus", fuhr Lee fort.
"Bitmine hat das erhöhte Tempo der ETH-Käufe in jeder der letzten vier Wochen beibehalten, da sich unser Basisszenario für ETH in der Endphase des 'Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 101.627 ETH erworben, was das höchste Kaufvolumen seit der Woche vom 15. Dezember 2025 darstellt", erklärte Lee.
Bitmine hat kürzlich MAVAN (das Made in American VAlidator Network) eingeführt, die Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, soll MAVAN nun erweitert werden, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine wird bereits auf der MAVAN-Plattform eingesetzt.
Zum 20. April 2026 beläuft sich das von Bitmine insgesamt gestakte ETH-Volumen auf 3.334.637 (7,7 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.301 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. "Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf 330 Millionen US-Dollar jährlich (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,88 %)", erklärte Lee.
"Die annualisierten Staking-Einnahmen belaufen sich derzeit auf 221 Millionen US-Dollar. Und diese 3,3 Millionen ETH entsprechen etwa 67 % der 4,98 Millionen ETH, die Bitmine hält. Der CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) liegt bei 2,76 %, während Bitmines eigene Staking-Aktivitäten eine 7-Tage-Rendite von 2,88 % (annualisiert) erzielten", fuhr Lee fort.
Die Krypto-Holding Bitmine ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 780.897 BTC im Wert von 58,2 Milliarden US-Dollar besitzt Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 17. April 2026) und belegte damit Platz 80 in den USA - hinter Uber Technologies (Platz 79) und vor D-Wave Quantum (Platz 81) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat research).
Der GENIUS Act und das "ProjectCrypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Die zugehörige Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message
Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/
Informationen zu Bitmine
Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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