Bad Berka (ots) -Die Kommission für Diversität der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie tagte am 21. April an der Zentralklinik Bad Berka.Unter Vorsitz von Prof. Dr. Sabine Bleiziffer, Chefärztin der Klinik für Herzchirurgie im Herzzentrum der Klinik, trafen sich leitende Herzchirurginnen aus ganz Deutschland zum diesjährigen Jahrestreffen der Kommission. Ziel der Zusammenarbeit ist, Chancengleichheit von Herzchirurgen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft zu schaffen. "Mit unserer Arbeit möchten wir Vielfalt in der Herzchirurgie stärken und Rahmenbedingungen für faire Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, auch Frauen in der Herzchirurgie auf ihrem Weg in verantwortungsvolle Positionen zu unterstützen und ein Umfeld zu fördern, in dem Chancengerechtigkeit und Vielfalt selbstverständlich gelebt werden", so Prof. Sabine Bleiziffer.Das Treffen wurde bereichert durch ein Vortrags- und Coachingprogramm mit Dr. Gunda Leschber (erste deutsche Chefärztin einer thoraxchirurgischen Klinik) und Sabine Schicke (Journalistin und Coach). Weitere Themen waren u. a. ein geplantes Mentoring-Programm, mehr Sichtbarkeit von Herzchirurginnen in der Öffentlichkeit, Veranstaltungen und wissenschaftliche Projekte, Das nächste Jahrestreffen findet in 2027 München statt.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6259809