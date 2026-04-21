Die Aktie von Beiersdorf befindet sich seit Februar in einem starken Abwärtstrend. Während dieser Zeit verlor sie rund -31%. Am Dienstag verliert sie aktuell -2% und steht bei 75,50 €. Grund für den heutigen Rückgang sind die schwächeren Quartalszahlen. Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Schwache Geschäftsentwicklung belastet Der am 21. April veröffentlichte Quartalsbericht ist von einer schwächeren Nachfrage geprägt. Der Umsatz verringerte sich um 7,7% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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