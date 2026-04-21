Beiersdorf startet mit einem Umsatzrückgang ins Jahr. Vor allem Nivea und tesa belasten. Das Management hält zwar am Ausblick fest. Doch reicht das den Anlegern? Beiersdorf ist schwächer als erwartet in das Jahr 2026 gestartet. Der Konzern meldete für das erste Quartal einen organischen Umsatzrückgang von 4,6 Prozent und blieb damit unter dem Unternehmenskonsens von minus 2,8 Prozent. Auch der von Visible Alpha erfasste Marktkonsens von minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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