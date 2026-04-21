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Die Frage nach der besten Kryptowährung vor dem Bullenmarkt wird jetzt konkreter. Spot-XRP-ETFs verzeichneten mit 55,2 Millionen Dollar Zuflüssen ihre stärkste Woche seit Januar, Spot-Ethereum-ETFs zogen 275 Millionen Dollar an, und BTC-ETFs fügten in der Woche bis zum 19. April laut SoSoValue 996 Millionen Dollar hinzu. Die Rotation läuft, und der Bullenmarkt formt sich bereits unter der Oberfläche.

Der Architekt hinter dem ursprünglichen Aufstieg von Pepe auf 11 Milliarden Dollar hat Pepeto mit einer funktionierenden Handelsplattform, einer bestätigten Binance-Notierung und über 9,21 Millionen Dollar an Presale-Kapital bei einem Kurs von 0,0000001865 Dollar aufgebaut. Ethereum und XRP sind stark, doch die Presale-Mathematik vor einer Börsennotierung ist der Ort, an dem die entscheidenden Renditen in diesem Zyklus entstehen.

Ethereum und XRP im Aufwind: ETF-Zuflüsse signalisieren eine große Rotation

XRP-ETFs zogen letzte Woche 55,2 Millionen Dollar ein, die stärkste Woche seit Januar laut Bankless Times. Ethereum-ETFs fügten 275 Millionen Dollar hinzu, und BTC-ETFs zogen im selben Zeitraum 996 Millionen Dollar an. So sieht ein Bullenmarkt-Setup auf dem Papier aus.

Institutionelle Zuflüsse steigen bei den großen Assets gleichzeitig, die Risikobereitschaft kehrt zurück, und frisches Kapital sucht nach den frühesten Einstiegspunkten. Das Bullenmarkt-Setup schaltet in den nächsten Gang, wenn drei große Assets diese Art von Bestätigung in einer einzigen Woche liefern. Die Krypto-Marktkapitalisierung legte allein durch die Entspannung am Hormus über 100 Milliarden Dollar zu.

Ethereum, XRP und die Presale-Chance: Warum Pepeto den Vergleich anführt

Große Banken können XRP und ETH weiterhin in Fondsprodukte verpacken, und das bestätigt, dass der Markt strukturell gewachsen ist. Doch die größten Vervielfachungen kommen immer von Positionen, die vor der breiten Aufmerksamkeit platziert wurden. Deshalb fließt weiterhin Kapital in Pepeto, während sich die Rotationsfrage auf Token verlagert, die noch erhebliches Aufwärtspotenzial bieten. Aus diesem Grund bezeichnen viele Beobachter Pepeto als die stärkste Krypto-Position in dieser Phase des Zyklus. Der Presale hat 9,21 Millionen Dollar bei einem Kurs von 0,0000001865 Dollar überschritten, und die Zuflüsse halten an. Ein stetiger Strom von Käufern während einer Rotationsphase zeigt Wallets, die die Mathematik verstehen.

Der Pepeto-Contract-Scanner überprüft jeden Token und liefert eine Bewertung in klarer Sprache, sodass Einstiege sicher bleiben. Die Bridge verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren und hält das Kapital über drei Netzwerke hinweg liquide. Statt auf die nächste ETF-Schlagzeile zu warten, die ETH um vier Prozent nach oben schiebt, sind Wallets in diesem Presale auf das Ereignis positioniert, das der Markt noch nicht eingepreist hat.

Die Positionen wachsen, während die Halter auf die Notierung warten. Wallets binden Kapital während einer Rotation nur dann, wenn sie erwarten, dass der Binance-Start den Einstieg in Ergebnisse verwandelt, die jede Large-Cap-Alternative langsam aussehen lassen. Vor dem Presale-Start hat SolidProof jeden Smart Contract einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen, was das Projekt von der Mehrheit der Meme-Coin-Presales unterscheidet.

Der Mitgründer, der Pepe ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, führt dieses Projekt mit einem bewährten Ansatz. Diesmal verwandelt eine funktionierende Handelsplattform den frühen Einstiegskurs in eine Basis, nicht in ein Hoch. Nach der steuerlichen Haltefrist von zwölf Monaten fallen auf Gewinne keine Steuern an, ein Vorteil, den Presale-Käufer mit frühem Einstieg voll ausschöpfen können. Die offizielle Seite finden Sie auf pepeto.io.

Ethereum (ETH) Kurs bei 2.313 Dollar, während ETF-Zuflüsse die Rotation bestätigen

Ethereum (ETH) handelt am 19. April nahe 2.313 Dollar laut CoinMarketCap, wobei Spot-ETH-ETFs in der vergangenen Woche 275 Millionen Dollar laut SoSoValue angezogen haben. Das Glamsterdam-Upgrade, das auf schnellere Finalität abzielt, erscheint später im Jahr 2026, und die On-Chain-Aktivität stieg im vergangenen Monat um 41 Prozent. Analysten sehen Ethereum (ETH) bei einem Anstieg auf 2.800 Dollar, wenn die Zuflüsse anhalten, was rund 24 Prozent von hier entspricht. Solide für ein Top-Zwei-Asset, doch ein Presale-Einstieg mit bestätigter Notierung bietet in einem einzigen Ereignis ein deutlich anderes Verhältnis.

XRP Kurs bei 1,42 Dollar, während Spot-ETF-Zuflüsse die beste Woche seit Januar erreichen

Ripple (XRP) handelt am 19. April nahe 1,42 Dollar, wobei Spot-XRP-ETFs laut Bankless Times wöchentliche Zuflüsse von 55,2 Millionen Dollar verzeichneten, die stärkste Phase seit Januar. Die kumulierten ETF-Zuflüsse überschritten 1,27 Milliarden Dollar. Analysten peilen für Ripple (XRP) ein Ziel von 1,60 Dollar an, wenn der CLARITY Act seine Senatsbehandlung später in diesem Monat durchläuft, was rund 12 Prozent von hier entspricht. Stabiles Wachstum, doch die Differenz zwischen der Obergrenze von XRP und der bestätigten Pepeto-Notierung ist der Bereich, in dem die Bullenmarkt-Mathematik lebt.

Fazit

Die beste Wahl vor dem Bullenmarkt ist nicht der Token mit der größten Schlagzeile. Es ist der Token, der seinen Presale noch füllt, während die Schlagzeilen sich abspielen, und das ist Pepeto. Über 9,21 Millionen Dollar eingesammelt, eine funktionierende Handelsplattform versendet Token. Dieser Presale trägt ein Muster, das der Markt bereits einmal bestätigt hat.

Derselbe Mitgründer brachte Pepe mit null Produkten und demselben Supply von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar. Presale-Projekte mit funktionierender Infrastruktur haben in früheren Zyklen die stärksten Ergebnisse geliefert, und wer Ethereum oder XRP mit diesem Muster auf der offiziellen Pepeto-Website vergleicht, erkennt, warum Zögern vor dem Listing die teuerste Entscheidung sein könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Kryptowährung vor dem Bullenmarkt im April 2026?

Pepeto zum Kurs von 0,0000001865 Dollar mit 9,21 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital, einer SolidProof-Prüfung und einer bestätigten Binance-Notierung. XRP und Ethereum bieten stabile Gewinne von höheren Kursen aus.

Ist Ripple (XRP) eine stärkere Wahl als Pepeto für hohe Renditen vor dem Bullenmarkt?

Ripple (XRP) bei 1,42 Dollar mit 55,2 Millionen Dollar an wöchentlichen ETF-Zuflüssen bietet solides Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent in Richtung 1,60 Dollar. Pepeto zum Presale-Kurs bietet durch die bestätigte Binance-Notierung ein deutlich anderes Renditeprofil.