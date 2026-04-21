Hamburg (ots) -In Bremen haben die Dreharbeiten für die neue ARD-Serie "3Minuten" begonnen. Sie erzählt die Geschichte von Leo (Mathilda Smidt, bekannt aus "Almania" und "Chabos"), K.J. (Salimou Thiam, "Hunger Games", "Chabos") und Sierra (Talia Dogan, "Block 10", "Euphorie"), deren Freundschaft durch eine App auf die Probe gestellt wird. In dieser batteln die Spieler in spontanen Livestreams um einen Millionengewinn - doch wer seine Follower nicht hält, fliegt raus. Für die drei Teens, die kurz vor dem Abi stehen, ist das endlich die Chance, aus ihrem prekären Leben auszubrechen. Die Dreharbeiten für die sechsteilige Serie finden noch bis zum 20. Mai auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt. "3Minuten" wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 in der ARD-Mediathek zu sehen sein.Zum Inhalt: Die Freundschaft von Leo (17), K.J. (18) und Sierra (17), die gemeinsam in einem tristen Wohnblock in einem Bremer Vorort großgeworden sind, gerät ins Wanken, als Leo durch ihren Erfolg auf der Livestream-App "3Minuten" in eine schillernde Welt aus Glamour, Pranks und Action eintaucht. Die neue Social-Media-Plattform ruft dazu auf, in Live-Challenges gegeneinander anzutreten. Der beste dreiminütige Stream gewinnt drei Millionen Euro. Leo kümmert sich immer weniger um ihr Zuhause, dass durch die Überforderung ihres Vaters Andreas (Denis Moschitto, "Tatort") in eine Schieflage geraten ist. Sie fühlt sich zunehmend zu dem erfolgreichen und charismatischen Joshua (Mido Kotaini, "Almania") und seiner Managerin Margo (Jeannine Michaelsen) hingezogen und merkt nicht, dass sie ihre Freundin Sierra damit verletzt. Während ihr Freund K.J. davon träumt Leos Manager zu werden, hat Sierra heimlich Gefühle für sie. Die Einsätze in der Welt der "3Minuten"-Streamer steigen und Leo muss herausfinden, wieviel ihr die Loyalität und Liebe zu ihren Freunden wirklich bedeutet.Weitere Rollen spielen Rona Regjepi, Uke Bosse und Annina Hellenthal. Beteiligt ist zudem das für ihren Podcast "dudes." bekannte Content-Creator-Duo David Martin und Niklas van Lipzig, die auch in der Serie als Showmaster zu sehen sein werden.Die Drehbücher zu "3Minuten" stammen von Silvia Overath und Anika Soisson, nach Vorlagen von Marina Cardozo, Peter Furrer und Tankred Lerch und einem Konzept von Lukas Lankisch. Regie führen Mahnas Sarwari und Mark Monheim, Kamera: Mahmoud Belakhel. Produzenten sind Lukas Lankisch (Veam) und Felix Zackor (nuworx productions). Die Redaktion verantworten Sabine Holtgreve (NDR) und Andrea Hanke (WDR), Alexandra Fritsch (SR) und Annette Strelow (Radio Bremen). Die Produktion wird gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, der Film- und Medienstiftung NRW sowie von FISAplus.Hinweis: Fotos zum Dreh finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6259843