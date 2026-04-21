Frankfurt am Main (ots) -Mit Denis Ruscheinsky gewinnt die VDE Gruppe eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, die umfassendes Business-Know-how mit tiefgehender Fachexpertise in den Bereichen TIC, Risikomanagement und Arbeitssicherheit vereint.Denis Ruscheinsky ist neuer Global Head of Sales & Marketing für den Bereich TIC (Testing, Inspection, Certification) & TA (Technical Advisory) der VDE Gruppe. In dieser neu geschaffenen, global ausgerichteten Position übernimmt Herr Ruscheinsky die Nachfolge von Sven Öhrke, der den VDE im vergangenen Jahr verlassen hat. Mit seiner übergeordneten Gruppenfunktion wird Herr Ruscheinsky entscheidend dazu beitragen, durch vertriebliche Synergien die Marktausschöpfung der einzelnen Bereiche weiter zu stärken.Internationaler Werdegang und ErfolgeDenis Ruscheinsky verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Mitarbeiterführung und im Change-Management. Zuletzt war er als Head of Sales and Marketing bei der DEKRA Testing and Certification GmbH tätig, wo er unter anderem die strategische Neuausrichtung der Go-to-Market-Strategie verantwortete, einen kunden- und marktorientierten Umbau der Organisation leitete und Sales- sowie Marketingplanungen für zukunftskritische Themen wie Wasserstoff, Batterietechnik und "Digital Trust" (Cyber Security, Funktionale Sicherheit und & KI) steuerte.Vor seiner Zeit bei DEKRA war Denis Ruscheinsky über zwölf Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei International SOS, Marktführer für internationale Gesundheits- und Sicherheits-Risikodienstleistungen, tätig. Als Strategic Accounts and Partnerships Director leitete er internationale Teams, baute strategische Partnerschaften auf und erschloss neue Marktsegmente. Denis Ruscheinsky gilt als Experte und Coach für moderne Verkaufsmethodiken wie "Value Selling" (SPIN) und "Targeted Relationship Selling" (Miller Heiman). Seine Karriere ist geprägt von einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität und der Fähigkeit, als "Trusted Advisor" auf C-Level-Ebene nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu etablieren.Hintergrund und AusbildungDer studierte Betriebswirt (BA) mit Schwerpunkt Marketing und Industriebetriebslehre absolvierte zudem ein Executive Leadership Development Programme der CTG Group (ilm Approved Centre) in Ashridge Park, Großbritannien. Denis Ruscheinsky ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und engagiert sich ehrenamtlich, unter anderem als Treasurer für internationale Bildungseinrichtungen.Pressekontakt:Matthias Schmidt-Stein, Tel. +49 171 6962357presse@vde.com, matthias.schmidt-stein@vde.comOriginal-Content von: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9158/6259841