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ratgeberGELD.at
21.04.2026 14:39 Uhr
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(1)

US Foods - USFD: Niedrige Margen, aber stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum!

Kursziel Allzeithoch!

Resilientes Geschäftsmodell bei US Foods (USFD)! Jetzt Swingtrade in Long-Richtung - oder war das gestern doch ein Fehlausbruch?

US Foods (USFD) US61174X1090

Rückblick: In den vergangenen sechs Monaten konnte die US-Foods-Aktie etwas über 23 Prozent zulegen. Am gestrigen Montag gelang dem Wertpapier kurzfristig der Ausbruch aus der Seitwärtsrange der letzten fünf Wochen, der Tagesschlusskurs lag aber knapp darunter. Somit können wir den Stop Loss nachziehen und bei nächster Gelegenheit einen neuen Start in Long-Richtung wagen.

US-Food-Aktie: Chart vom 20.04.2026, Kürzel: USFD Kurs: 93.27 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bis zu den Quartalszahlen am 7. Mai vor Börsenbeginn wäre ein Swingtrade gerade noch möglich. Trader könnten beim Überschreiten der Widerstandslinie gleich wieder das Allzeithoch vom 12. Februar ins Visier nehmen.

Mögliches bärisches Szenario

Der gestrigen Ausbruchsversuch könnte sich am Ende als Fehlausbruch entpuppen. Zur Absicherung für diesen Fall bietet sich ein Stop Loss knapp unter der grünen 20-Tagelinie an.

Meinung

Die US Foods Holding Corp. mit Sitz in Rosemont, Illinois, ist vorwiegend im Bereich Foodservice und Dienstleistungen für das Gastgewerbe tätig. In den vergangenen Jahren verzeichnete das Unternehmen ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis, wobei die Gewinnmargen weiterhin auf einem moderaten Niveau liegen. Konsensschätzungen gehen von weiter steigenden Erlösen und Gewinnen aus, was die Attraktivität des Unternehmens erhöht. Analysten heben zudem die Stabilität des Foodservice-Sektors hervor und sehen insbesondere in der Leistungsfähigkeit der Logistik einen Wettbewerbsvorteil. Insgesamt präsentiert sich die US Foods Holding Corp. als solides Unternehmen mit stabilem Wachstum und einem attraktiven Chartbild.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 20.54 Millionen USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 189.49 Millionen USD
  • Meine Meinung zu US Foods ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/us-foods-holding-corp-aktie-stabiler-eckpfeiler-im-us-foodservice-markt/69023252
  • Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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