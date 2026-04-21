Linz (www.anleihencheck.de) - Aufgrund Europas hoher Abhängigkeit von Energieimporten reagiert die Inflation hierzulande empfindlicher auf Preisanstiege als z.B. in den USA, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Energie mache rund 9% des Verbraucherpreisindex aus und Zweitrundeneffekte wie höhere Löhne oder höhere Kosten aus dem Importland China könnten die Inflation zusätzlich anheizen. Ein Ölpreisanstieg um 14% und höhere Gaspreise von 20% könnten in diesem Jahr zu einem Anstieg der Teuerung um 0,50% führen und in einer Inflationsrate von 2,60% resultieren. Deshalb sehe die Oberbank die EZB unter Zugzwang und rechne in der Eurozone bis Ende des Jahres mit einem Zinsanstieg um insgesamt 0,50%. (21.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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