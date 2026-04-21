Cottbusverkehr, der in Cottbus aktive ÖPNV-Betreiber, hat vor zwei Jahren 46 Brennstoffzellen-Busse bei Wrightbus bestellt. Ab dieser Woche werden nun erstmals vier der neuen Busse im Linienverkehr erprobt. Voraussetzung dafür war die Inbetriebnahme einer mobilen H2-Tankstelle Anfang des Monats. Cottbusverkehr verantwortet den ÖPNV in der gleichnamigen Stadt und dem Landkreis Spree-Neiße. In einer neuen Mitteilung macht das Unternehmen nun publik, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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