Horse Powertrain, das Joint Venture von Renault und Geely für Verbrennungsmotoren, zeigt auf der Auto China mit dem X-Range C15 Direct Drive einen "All-in-One"-Hybridantrieb, der es ermöglicht, BEV-Plattformen als Basis für HEV, PHEV und EREV zu nutzen. Der neue X-Range C15 Direct Drive, der auf der Auto China 2026 in Peking vorgestellt wird, ist damit die Weiterentwicklung des C15, den Horse Powertrain im vergangenen Herbst auf der IAA Mobility ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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